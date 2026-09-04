LIDL Schweiz

DANFOREL A/S informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Forellenfilets geräuchert - Nature".

Grindsted (ots)

DANFOREL A/S ruft aktuell das Produkt "Forellenfilets geräuchert - Nature" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.09.2026 öffentlich zurück. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.

Das betroffene Produkt "Forellenfilets geräuchert - Nature" wurde bei Lidl Schweiz verkauft. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Forellenfilets geräuchert - Nature" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.09.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

DANFOREL A/S entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.