LIDL Schweiz

Uova Ticino SA informiert über einen Warenrückruf des Produktes "Eier aus dem Tessin"

Cadenazzo (ots)

Uova Ticino SA ruft aktuell das Produkt "Eier aus dem Tessin" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026 öffentlich zurück. In dem Produkt wurden Salmonellen nachgewiesen. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren.

Das betroffene Produkt "Eier aus dem Tessin" wurden bei Lidl Schweiz verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl Schweiz sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschliesslich das Produkt "Eier aus dem Tessin" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.08.2026 / 27.08.2026 / 02.09.2026 / 03.09.2026 betroffen. Andere bei Lidl Schweiz verkaufte Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: +41 71 588 05 10. Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Uova Ticino SA entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.