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Lidl Schweiz zeigt im neuen Nachhaltigkeitsmagazin "Verantwortung, die wirkt"

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Weinfelden (ots)

Unter dem Titel "Gesagt, getan. Verantwortung, die wirkt." veröffentlicht Lidl Schweiz die zweite Ausgabe seines Nachhaltigkeitsmagazins. Der Detailhändler nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine Reise hinter die Kulissen seines Engagements und zeigt nahbar auf, wie Nachhaltigkeit in der Praxis gelebt wird - von der zukunftsweisenden Algenforschung bis hin zum Schutz heimischer Moorlandschaften.

"Mit der zweiten Ausgabe unseres Nachhaltigkeitsmagazins zeigen wir transparent und nahbar, wo wir mit unserem Engagement stehen. Jedes Projekt wird von Menschen getragen: von unseren Mitarbeitenden, Schweizer Landwirtinnen und langjährigen Partnern, die sich täglich mit viel Herzblut engagieren. Wir möchten ihre Geschichten erzählen und zeigen, wie wir den Wandel gemeinsam gestalten - greifbar und verständlich für alle", betont Grazia Grassi, Head of Corporate Affairs bei Lidl Schweiz.

Um seinen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen zu leisten, setzt Lidl Schweiz in fünf Handlungsfeldern auf fundierte Massnahmen:

Klima schützen: Wie gelingt Klimaschutz entlang der gesamten Wertschöpfungskette? Lidl Schweiz gewährt Einblicke in ein Zusammenspiel innovativer Massnahmen: Dazu gehören das Forschungsprojekt für heimisches Algenfutter, die Förderung von Biodiversität auf Bauernhöfen sowie präzise KI-Datenanalysen. Auf den Transportwegen ebnen Investitionen in alternative Antriebe und eigene LKW-Ladeinfrastrukturen den Weg zur fossilfreien Belieferung.

Ressourcen schonen: Mit 24 % weniger Plastik bei den Eigenmarken (im Vergleich zu 2017) und einer Abfallverwertungsquote von 92,5 % im Geschäftsjahr 2025 setzt der Detailhändler starke Akzente beim Ressourcenschutz. Als Partner von RecyPac engagiert sich Lidl Schweiz zudem aktiv für ein schweizweites Kunststoff-Recycling.

Biodiversität achten: Gemeinsam mit dem WWF Schweiz hat sich der Detailhändler im Jahr 2025 für den Erhalt heimischer Moore eingesetzt. Als natürliche Schwämme regulieren sie den Wasserhaushalt und bewahren Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten.

Gesundheit fördern: Das nachhaltige Angebot findet wachsenden Zuspruch: Der Umsatz mit Bio-Produkten verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 ein Plus von 11 %. Gleichzeitig stammen 96 % des Seafood-Umsatzes aus Quellen, die der WWF als empfehlenswert einstuft (Kategorie Grün im WWF-Fischratgeber oder Produkte mit Bio-, ASC- oder MSC-Zertifizierung). Bis 2030 plant Lidl Schweiz, den Anteil pflanzlicher Eiweissquellen im Sortiment im Sinne einer ausgewogenen "Planetary Health Diet" auf ein Fünftel auszubauen.

Fair handeln: "Hilfe, die von Herzen kommt" Unter diesem Leitgedanken setzt sich Lidl Schweiz gezielt für Menschen ein, die im Alltag auf Unterstützung angewiesen sind. Dass dieses Versprechen gelebt wird, zeigen die Ergebnisse des vergangenen Jahres: 2025 wurden bei der Aktion "Samedi du partage" - dank des tatkräftigen Beitrags der Kundschaft - beeindruckende 41 Tonnen Lebensmittel an Armutsbetroffene gespendet. Neben dem Engagement rund um die UEFA Women's EURO 2025(TM) stand auch die Weihnachtszeit im Zeichen der Solidarität: Eine Spende von CHF 20'000.- an die Petite Suisse Kinderhilfe ermöglichte rund 1'000 sozial benachteiligten Kindern ein unvergessliches Fest.

Die zweite Ausgabe des Nachhaltigkeitsmagazins steht ab sofort digital auf gesagt-getan.lidl.ch sowie in limitierter gedruckter Auflage zur Verfügung.