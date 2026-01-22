Fürstentum Liechtenstein

Erfolgreicher Start von zwei Satelliten - Wichtiger Meilenstein für die tatsächliche Nutzung der liechtensteinischen Satellitenfrequenzen

Vaduz (ots)

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein informiert, dass heute ein bedeutender Schritt im Zusammenhang mit der Zuteilungsverfügung über Satellitenfunk-Frequenzen, die das Amt für Kommunikation am 3. Dezember 2025 erlassen hat, erfolgreich umgesetzt werden konnte.

Um 11:52 Uhr mitteleuropäischer Zeit startete vom Rocket-Lab-Startgelände in Neuseeland eine Electron-Rakete, welche zwei Satelliten von Open Cosmos sicher in ihre vorgesehenen Umlaufbahnen beförderte. Die Rakete erreichte planmässig den Zielorbit in 1'050 Kilometern Höhe, und die Ausbringung der beiden Satelliten verlief vollständig erfolgreich. Mit der Bestätigung "payload separation confirmed" von Mission Control rund eine Stunde und zehn Minuten nach dem Start wurde die Mission "The Cosmos Will See You Now" erfolgreich abgeschlossen. Damit ist der erste zentrale Meilenstein im Zusammenhang mit den regulatorischen Verpflichtungen gegenüber der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) erfüllt.

So schreibt die am 3. Dezember 2025 erlassene Verfügung vor, dass nach der "Suspension" der Filings im Februar 2023 bis spätestens 26. Februar 2026 zwei sogenannte Bringing Back Into Use (BBIU)-Satelliten in Betrieb sein müssen. Diese Satelliten haben für mindestens 90 Tage betriebsbereit in der vorgesehenen Orbitalbahn zu verbleiben. Mit dem heutigen erfolgreichen Start ist dieser erste Schritt erreicht.

In weiterer Folge wird nun die Fähigkeit der beiden Satelliten, in den entsprechenden Frequenzen tatsächlich senden zu können, überprüft werden, um schliesslich das erfolgreiche BBIU an die Internationale Fernmelde Union (ITU) zu melden.

Der heutige Erfolg stellt somit einen wesentlichen Grundstein für die Sicherung der bestehenden liechtensteinischen Frequenzrechte dar und stärkt zugleich die Position Liechtensteins als verlässlicher Standort für die Entwicklung einer nachhaltigen Weltraumwirtschaft.

Als weitere regulatorische und von der ITU vorgesehene Schritte müssen nun 50 % der Konstellation bis Juni bzw. September 2026 im Weltraum stationiert werden. Bis Juni bzw. September 2028 ist dann der vollständige Aufbau der gesamten Konstellation abzuschliessen.

Die Regierung gratuliert allen beteiligten Partnern und Organisationen für die professionelle Zusammenarbeit und den erfolgreichen Missionsverlauf.

