Fürstentum Liechtenstein

Mobile Luftmessstation in Eschen: Messung von Feinstaub und Stickoxiden

Vaduz (ots)

Das Amt für Umwelt misst die Luftqualität mit einer mobilen Messstation an verschiedenen Standorten. Diese Messungen ergänzen jene der fixen Ostluft-Messstation bei der Landesbibliothek in Vaduz. Nach einem Jahr im Zentrum von Triesenberg befindet sich die mobile Messstation seit dem 18. Dezember 2025 beim Eintrachtkreisel an der Essanestrasse in Eschen. Dort wird während einem Jahr die Luftqualität gemessen, wobei der Fokus auf Feinstaub und Stickoxide gelegt wird.

Feinstaub besteht aus kleinsten Staubteilchen mit einem Durchmesser von weniger als 10 Mikrometern. Er gelangt aus verschiedenen Quellen in die Luft. Sogenannter primärer Feinstaub entsteht bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Benzin, Diesel, Heizöl und Kohle) sowie von Holz. Ebenfalls zu den primären Quellen zählt der Anteil, der durch Strassen- und Reifenabrieb sowie durch Aufwirbelung verursacht wird. Sekundärer Feinstaub kann in der Atmosphäre aus gasförmigen Vorläufersubstanzen entstehen, die aus Verbrennungsabgasen oder landwirtschaftlichen Prozessen stammen. Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen aus Sauerstoff und gasförmigem Stickstoff. Die Hauptquelle von Stickoxiden ist der Strassenverkehr.

Die Messwerte beim Eintrachtkreisel in Eschen sind als Wochenganglinien unter www.llv.li in der Rubrik "Luftqualität" einsehbar. Dort sind auch die Berichte der vergangenen Jahre zu finden. Weitere Daten, wie die Konzentrationen von Feinstaub, Stickoxid und Ozon an der Messstation Landesbibliothek in Vaduz, sind unter www.ostluft.ch verfügbar.