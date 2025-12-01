PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Ausstrahlung im Landeskanal: Waldbrand im Gebiet And oberhalb Balzers von 1985

Vaduz (ots)

Am 5. Dezember 1985 kam es aufgrund von Schiessübungen des schweizerischen Militärs bei Föhnsturm im Gebiet And oberhalb von Balzers zu einem verheerenden Waldbrand, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte. Auf dem Landeskanal wird aus Anlass des Geschehens vor 40 Jahren der Film von Bruno Köpfli zum Waldbrand in Balzers an folgenden Daten ausgestrahlt:

Samstag, 6. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr

Sonntag, 7. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr

Montag, 8. Dezember 2025: 10 Uhr, 13 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr

Pressekontakt:

Information und Kommunikation der Regierung
Martin Matt
T +423 236 67 22
Martin.Matt@regierung.li

