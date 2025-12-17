PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Öffnungszeiten der Landesverwaltung während der Feiertage

Vaduz (ots)

Die Schalter und Büros der Landesverwaltung und des Regierungsgebäudes bleiben am Mittwoch, 24. Dezember, Donnerstag, 25. Dezember und Freitag, 26. Dezember 2025 ganztags geschlossen. Gleiches gilt für Mittwoch, 31. Dezember 2025, Donnerstag, 1. Januar, Freitag, 2. Januar, und Dienstag, 6. Januar 2026. Das Landesarchiv bleibt vom Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis und mit Dienstag, 6. Januar 2026, durchgehend geschlossen.

Im neuen Jahr gelten ab Dienstag, 7. Januar 2025, die normalen Schalter- und Büroöffnungszeiten.

Pressekontakt:

Information und Kommunikation der Regierung
T +423 236 76 69
kommunikation@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 17.12.2025 – 14:24

    Vierte Staatskundeprüfung 2025

    Vaduz (ots) - Am Freitag, 12. Dezember 2025, hat das Ausländer- und Passamt die vierte und letzte Staatskundeprüfung in diesem Jahr durchgeführt. Insgesamt haben 38 Personen an der Prüfung teilgenommen. Die Erfolgsquote der Prüfung für die Niederlassung lag bei 77.8% respektive bei 93.1% für die liechtensteinische Staatsbürgerschaft. Zur Prüfung für den Erhalt der Niederlassung sind 9 Personen angetreten. Davon haben 7 Teilnehmende die Prüfung erfolgreich ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 13:39

    Regierung beschliesst Erarbeitung einer Jugendstrategie

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 16. Dezember 2025 die Erarbeitung einer Jugendstrategie für Liechtenstein beschlossen. Damit setzt sie ein zentrales Vorhaben des Regierungsprogramms 2025-2029 um: den Generationendialog weiterzuentwickeln und eine koordinierte Jugendförderung zu etablieren. Die Jugendstrategie soll jungen Menschen in Liechtenstein Orientierung geben, ihre individuelle Entwicklung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren