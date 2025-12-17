Fürstentum Liechtenstein

Öffnungszeiten der Landesverwaltung während der Feiertage

Vaduz (ots)

Die Schalter und Büros der Landesverwaltung und des Regierungsgebäudes bleiben am Mittwoch, 24. Dezember, Donnerstag, 25. Dezember und Freitag, 26. Dezember 2025 ganztags geschlossen. Gleiches gilt für Mittwoch, 31. Dezember 2025, Donnerstag, 1. Januar, Freitag, 2. Januar, und Dienstag, 6. Januar 2026. Das Landesarchiv bleibt vom Mittwoch, 24. Dezember 2025, bis und mit Dienstag, 6. Januar 2026, durchgehend geschlossen.

Im neuen Jahr gelten ab Dienstag, 7. Januar 2025, die normalen Schalter- und Büroöffnungszeiten.