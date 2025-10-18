Medienmitteilung: Peter V. Kunz als STS-Präsident wiedergewählt – Delegiertenversammlung wählt auch erneuerten Vorstand
Peter V. Kunz als STS-Präsident wiedergewählt – Delegiertenversammlung wählt auch erneuerten Vorstand
Peter V. Kunz führt den Schweizer Tierschutz STS weiter in die Zukunft. An der heutigen ordentlichen Delegiertenversammlung in Bern wurde er mit hoher Zustimmung als Präsident des STS bestätigt. Kunz ist seit April 2025 im Amt. Die Delegierten wählten zudem einen erneuerten Vorstand als strategisches Führungsorgan des STS.
Der Berner Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz (60) wurde mit 143 von 154 Stimmen im Amt bestätigt. Neue Vizepräsidentin ist Eva Suhner (41), die dem Vorstand seit Januar 2024 angehört. Der elfköpfige Vorstand umfasst sieben neue Mitglieder.
Findungskommission bereitete Vorstandswahlen vor
Für die Wahl des neuen Vorstands wurde vorgängig eine Findungskommission eingesetzt. Sie hatte Anforderungsprofile für die Kandidaturen erstellt, um die notwendigen Kompetenzen im Vorstand möglichst breit abzudecken, und mit den Bewerbenden Hearings durchgeführt. Der Delegiertenversammlung wurden zwölf Personen zur Wahl empfohlen, die bis auf eine Ausnahme gewählt wurden.
Die Mitglieder des STS-Vorstands
- Peter V. Kunz, Berner Tierschutz, Präsident (bisher)
- Eva Suhner, TSV Steckborn und Umgebung, Vizepräsidentin (bisher Vorstandsmitglied)
- Elena Grisafi Favre, La Colline aux lapins
- Gianmarco Lepri, SPA Locarno
- Marina Morach, Aargauischer Tierschutzverein ATs
- Catherine Müller, Tierdörfli Olten - TSV Mittelland
- Yves Rossier, SPA Valais
- Andreas Russi, Berner Tierschutz
- Sandrine Stuck Grosclaude, TSV Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois (bisher)
- Martina Vogel, Tierschutz beider Basel
- Stefan Werner, TSV Zug (bisher)
Seit über 160 Jahren setzt sich der Schweizer Tierschutz STS für das Wohl der Tiere ein – hartnäckig, glaubwürdig und wirkungsvoll. Seine starke Kompetenz nutzt der STS national auf fachlicher und politischer Ebene, um den Tierschutz zu verbessern und Menschen für Tierschutzthemen zu sensibilisieren. Die STS-Sektionen stellen mit ihren Tierheimen und Auffangstationen die Tierschutz-Basisarbeit in allen Kantonen und Sprachregionen der Schweiz sicher. Seine Aktivitäten finanziert der STS mit Spenden und Dienstleistungen..