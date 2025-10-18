Medienmitteilung: Peter V. Kunz als STS-Präsident wiedergewählt – Delegiertenversammlung wählt auch erneuerten Vorstand

Schweizer Tierschutz STS

Peter V. Kunz als STS-Präsident wiedergewählt – Delegiertenversammlung wählt auch erneuerten Vorstand

Peter V. Kunz führt den Schweizer Tierschutz STS weiter in die Zukunft. An der heutigen ordentlichen Delegiertenversammlung in Bern wurde er mit hoher Zustimmung als Präsident des STS bestätigt. Kunz ist seit April 2025 im Amt. Die Delegierten wählten zudem einen erneuerten Vorstand als strategisches Führungsorgan des STS.

Der Berner Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz (60) wurde mit 143 von 154 Stimmen im Amt bestätigt. Neue Vizepräsidentin ist Eva Suhner (41), die dem Vorstand seit Januar 2024 angehört. Der elfköpfige Vorstand umfasst sieben neue Mitglieder.

Findungskommission bereitete Vorstandswahlen vor

Für die Wahl des neuen Vorstands wurde vorgängig eine Findungskommission eingesetzt. Sie hatte Anforderungsprofile für die Kandidaturen erstellt, um die notwendigen Kompetenzen im Vorstand möglichst breit abzudecken, und mit den Bewerbenden Hearings durchgeführt. Der Delegiertenversammlung wurden zwölf Personen zur Wahl empfohlen, die bis auf eine Ausnahme gewählt wurden.

Die Mitglieder des STS-Vorstands

Peter V. Kunz, Berner Tierschutz, Präsident (bisher)

Eva Suhner, TSV Steckborn und Umgebung, Vizepräsidentin (bisher Vorstandsmitglied)

Elena Grisafi Favre, La Colline aux lapins

Gianmarco Lepri, SPA Locarno

Marina Morach, Aargauischer Tierschutzverein ATs

Catherine Müller, Tierdörfli Olten - TSV Mittelland

Yves Rossier, SPA Valais

Andreas Russi, Berner Tierschutz

Sandrine Stuck Grosclaude, TSV Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois (bisher)

Martina Vogel, Tierschutz beider Basel

Stefan Werner, TSV Zug (bisher)

