PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Fachbericht zu Subventionen mit biodiversitätsschädigender Wirkung veröffentlicht

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 16. Dezember 2025, den Bericht der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) zu Subventionen mit biodiversitätsschädigender Wirkung zur Kenntnis genommen. Der Bericht dient als Grundlage für die Umsetzung des internationalen Kunming-Montreal-Abkommens der Biodiversitätskonvention, von welcher Liechtenstein Vertragsstaat ist. Gleichzeit wird damit ein Ziel des nationalen Aktionsplans Biodiversität 2030+ erfüllt.

Insgesamt wurden 52 Subventionen in den Bereichen Landwirtschaft, Verkehr, Energie, Siedlungsentwicklung, Tourismus und Freizeit sowie Wald identifiziert, die negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben. Die betroffenen Stellen der Landesverwaltung sind nun beauftragt, bis Ende 2026 darzulegen, ob und wie diese Subventionen reduziert, umgewandelt oder abgeschafft werden können. Gemäss Aktionsplan Biodiversität 2030+ und den Vorgaben der Biodiversitätskonvention wird das Ziel verfolgt, die Subventionen bis 2030 biodiversitätsfreundlich auszugestalten.

Der Bericht ist auf der Internetseite der Landesverwaltung (www.llv.li) unter den Publikationen des Amtes für Umwelt abrufbar.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 17.12.2025 – 16:04

    Öffnungszeiten der Landesverwaltung während der Feiertage

    Vaduz (ots) - Die Schalter und Büros der Landesverwaltung und des Regierungsgebäudes bleiben am Mittwoch, 24. Dezember, Donnerstag, 25. Dezember und Freitag, 26. Dezember 2025 ganztags geschlossen. Gleiches gilt für Mittwoch, 31. Dezember 2025, Donnerstag, 1. Januar, Freitag, 2. Januar, und Dienstag, 6. Januar 2026. Das Landesarchiv bleibt vom Mittwoch, 24. Dezember ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 14:24

    Vierte Staatskundeprüfung 2025

    Vaduz (ots) - Am Freitag, 12. Dezember 2025, hat das Ausländer- und Passamt die vierte und letzte Staatskundeprüfung in diesem Jahr durchgeführt. Insgesamt haben 38 Personen an der Prüfung teilgenommen. Die Erfolgsquote der Prüfung für die Niederlassung lag bei 77.8% respektive bei 93.1% für die liechtensteinische Staatsbürgerschaft. Zur Prüfung für den Erhalt der Niederlassung sind 9 Personen angetreten. Davon haben 7 Teilnehmende die Prüfung erfolgreich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren