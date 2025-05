GDToday

Wie Ägypten zum Hotspot für chinesische Investitionen wurde

Nachrichtenbericht von GDToday:

In Ägypten ist die Präsenz chinesischer Marken nicht zu übersehen.

Unternehmen wie GAC, Midea, OPPO, Huawei, Transsion und BYD haben in dem Land stark investiert.

China ist heute einer der am schnellsten wachsenden und aktivsten Investoren des Landes.

Warum investieren chinesische Unternehmen so stark in dem afrikanischen Land? Und wie profitiert die lokale Bevölkerung davon? In dieser Folge von China Xplained gehen wir auf die Suche nach den Antworten.

