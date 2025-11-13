Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin Brigitte Haas am Ecofin-Treffen: Förderung des Wohlstands durch offenen Handel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vaduz (ots)

Am Donnerstag, 13. November 2025, tauschte sich Regierungschefin Brigitte Haas mit den EU-Wirtschafts- und Finanzministern im Rahmen des sogenannten Ecofin-Rates aus. Das regelmässig stattfindende Treffen der EU- und EFTA-Minister widmete sich dieses Jahr dem Thema "Gemeinsam stärker: Wohlstand durch offenen Handel fördern".

Regierungschefin Brigitte Haas diskutierte mit ihren EU- und EFTA-Kolleginnen und Kollegen die aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen auch mögliche Schutzmassnahmen der EU, die einen global fairen Wettbewerb sicherstellen sollen. Es ist wichtig, dass sich solche Massnahmen nicht gegen Liechtenstein und seine Partner als Binnenmarktteilnehmer richten. Ein offener und regelbasierter Handel bildet eine zentrale Grundlage für Wohlstand, Stabilität und Innovation in Europa. Die Regierungschefin betonte in diesem Zusammenhang: "Ein wirtschaftlich starker und resilienter EU/EWR-Binnenmarkt ist für unser Land von grösster Bedeutung."

Im Vorfeld des Ecofin-Rates nutzte die liechtensteinische Regierungschefin die Gelegenheit, sich mit ihren Amtskollegen Daði Már Kristófersson aus Island und Jens Stoltenberg aus Norwegen sowie Vertretern der Schweiz über die aktuelle wirtschaftspolitische Lage auszutauschen.