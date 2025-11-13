Fürstentum Liechtenstein

Sechste Sport- und Gesundheitskonferenz

Vaduz (ots)

Das Amt für Gesundheit und die Stabsstelle für Sport führten zusammen mit den Vertretern aus den Gemeinden und weiteren Personen aus Sport und Gesundheit am 12. November die sechste Sport- und Gesundheitskonferenz durch.

Deborah Matt, Verantwortliche für Gesundheitsförderung und Prävention, sowie Jürgen Tömördy, Leiter der Stabsstelle für Sport, begrüssten die über 40 Teilnehmenden. Regierungsrat und Sportminister Hubert Büchel eröffnete die Veranstaltung unter dem Motto "vernetzen-inspirieren-umsetzen". Im Rahmen der Konferenz erhielten ausserdem Lehrbetriebe mit Leistungssportlern eine Wertschätzung vom Sportminister.

Die beiden Hauptreferenten Patrik Degiacomi und Lukas Schrattenthalter präsentierten das Programm "Communities that care" und die Projekte von "Vorarlberg bewegt". Ausserdem gab es aktuelle Einblicke in die Aktivitäten der Gemeinde Ruggell, des Amts für Gesundheit und der Stabsstelle für Sport. Im Anschluss erhielten die Anwesenden die Möglichkeit, sich bei einem Stehdinner auszutauschen und zu vernetzen.

Die mittlerweile traditionelle Netzwerkveranstaltung bietet eine ideale Plattform, das Thema Sport und Gesundheit übergreifend mit verschiedenen Akteuren zu thematisieren.