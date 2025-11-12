PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Regierungschefin Brigitte Haas trifft EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Vaduz (ots)

Regierungschefin Brigitte Haas traf am 12. November 2025 in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einem bilateralen Gespräch. Dabei ging es insbesondere um die Bedeutung des EWR-Abkommens für Liechtenstein sowie um die wirtschaftliche Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit Europas. In Anbetracht der aktuellen geopolitischen Herausforderungen ist der Austausch mit der EU-Kommissionspräsidentin besonders hoch zu werten, wie die Regierungschefin unterstreicht: "Als Binnenmarktteilnehmer unterstützt Liechtenstein die Bestrebungen der EU hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, Vereinfachung von Regulierungen und wirtschaftlicher Sicherheit aktiv." Ursula von der Leyen würdigte Liechtenstein als verlässliches Mitglied der europäischen Wertegemeinschaft.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen
Stephan Agnolazza, Persönlicher Mitarbeiter der Regierungschefin
T +423 236 64 71
stephan.agnolazza@regierung.li

