Raus aus der Wanne, rein ins Duschvergnügen! Viterma lädt zur gemeinsamen Hausmesse in 3 Ländern

Die Hausmesse findet am 19. und 20. September von 9 bis 17 Uhr statt · Viele Viterma Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen teil · Mehr Infos: www.viterma.com/hausmesse

1. September 2025 – Der Sanierungsbedarf bei Badezimmern befindet sich auf einem hohen Niveau. Lediglich ein kleiner Prozentsatz der Bäder im DACH-Raum ist demnach altersgerecht. Die Investition in eine zukunftssichere Gestaltung des Badezimmers lohnt sich schon in jungen Jahren, denn schwellenlose Zugänge, barrierefreie Badezimmer und Co. erhöhen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand den Komfort. Zudem steigern sie den Wert der eigenen Immobilie, was vor allem in unsicheren Zeiten eine hervorragende Entscheidung ist.

Unter dem Motto „Raus aus der Wanne, rein ins Duschvergnügen!“ veranstalten die Badexperten von Viterma eine gemeinsame Hausmesse an den Viterma-Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 19. und 20. September öffnen zahlreiche Fachbetriebe des Unternehmens jeweils von 9 bis 17 Uhr ihre Pforten und bieten Interessierten einen Einblick in das innovative Sanierungskonzept, mit dem Viterma den Bädermarkt revolutioniert hat. Zudem können sie sich vor Ort selbst von der hohen Qualität der maßgeschneiderten Produkte und Badlösungen überzeugen.

Selbstverständlich stehen die Badexperten von Viterma während der Hausmesse für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte erfahren darüber hinaus auch, wie es die Profi-Handwerker des Unternehmens schaffen, ganz unkompliziert aus einem alten Badezimmer in wenigen Tagen ein neues Wohlfühlbad zu zaubern. Mehr Informationen sowie eine Liste aller teilnehmenden Viterma Standorte erhalten Interessierte unter: www.viterma.com/hausmesse

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 35.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com