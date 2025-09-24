PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von 50 Best mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

50 Best

THE WORLD'S 50 BEST BARS STELLT DIE LISTE DER BARS VON 51-100 VOR

London (ots/PRNewswire)

Zwei Wochen vor der Bekanntgabe der The World's 50 Best Bars 2025, gesponsert von Perrier, wurden zum neunten Mal die Bars No.51 bis No.100 bekannt gegeben. Die jährliche Liste wird durch die Abstimmung von mehr als 800 unabhängigen Experten erstellt, darunter Barkeeper, Ausbilder und Getränkejournalisten.

  • Die Liste 51-100 umfasst Bars in 34 verschiedenen Städten der Welt
  • Es gibt 16 neue Einträge auf der Liste, von São Paulo und San Francisco bis Barcelona und Neu-Delhi
  • Zwei Städte sind zum ersten Mal dabei: Taichung und Medellín
  • Die USA führt mit acht Bars aus Chicago, Los Angeles, Miami, New York und San Francisco
  • Europa führt die Liste mit 15 Bars an
  • Die Liste 51-100 umfasst 12 Bars in Asien

Die 17. Ausgabe der The World's 50 Best Bars 2025 kehrt nach Asien zurück und versammelt die globale Getränkeindustrie in Hongkong, um die besten Cocktail-Erlebnisse weltweit zu feiern. Mit der Liste 51–100 rückt 50 Best weiterhin eine noch größere Auswahl bemerkenswerter Bars und Cocktail-Lokale ins Rampenlicht und verstärkt damit seine Anerkennung von Spitzenleistungen auf globaler Ebene.

Zu den Neuzugängen für 2025 gehören Bar Mauro (No.54) in Mexiko-Stadt, Schmuck (No.59) in New York, Exímia (No.61) in São Paulo, True Laurel (No.64), Gokan (No.70) in Hongkong, Vender (No.74) in Taichung, Three Sheets Soho (No.80) in London, Mamba Negra (No.81) und Bar Carmen (No.100) in Medellín, Victor Audio Bar (No.87) in Buenos Aires, Dry Wave Cocktail Studio (No.88) und Opium (No.92) in Bangkok, Foco (No.89) in Barcelona, Mírate (No.93) in Los Angeles, Lair (No.96) in New Delhi und Gucci Giardino (No.99) in Florenz.

Die vollständige Liste kann hier eingesehen werden.

Emma Sleight, Leiter der Abteilung Inhalt bei The World's 50 Best Bars, sagt: „Die erweiterte 51-100 Liste ist eine weitere Gelegenheit, die Leidenschaft, Kreativität und Weltklasse-Gastfreundschaft zu feiern, die die Besten der Branche auszeichnen. Heute stoßen wir auf jene Lokale an, die sich besonders hervorgetan haben, gratulieren den unglaublichen Teams, deren harte Arbeit ihren Bars einen Platz auf dieser prestigeträchtigen Liste eingebracht hat, und hoffen, dass dies mehr Menschen dazu animiert, ihr nächstes Lieblingslokal zu entdecken."

Die The World's 50 Best Bars 2025 werden am 8. Oktober 2025 um 20:00 Uhr Hongkong-Zeit live auf dem YouTube-Kanal von 50 Best hier übertragen.

Medienzentrum: http://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2774051/TW50BB2025_results_Infographic.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2774050/50_Best_Bars_2025_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-worlds-50-best-bars-stellt-die-liste-der-bars-von-51-100-vor-302563313.html

Pressekontakt:

Amelia Jefferies & Vic Poulson,
LX ,
worlds50bestbars@lx-comms.com

Alle Storys
Folgen
Keine Story von 50 Best mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: 50 Best
Weitere Storys: 50 Best
Alle Storys Alle
  • 15.07.2025 – 17:03

    BAR LEONE WIRD ZUM ZWEITEN MAL IN FOLGE ZUR THE BEST BAR IN ASIA BEI DEN ASIA'S 50 BEST BARS GEKÜRT

    Macau (ots/PRNewswire) - - Bar Leone steht auf No.1 und wird zur The Best Bar in Asia gekürt, gesponsert von Perrier - Die Liste umfasst 20 neue Einträge und Einrichtungen an 20 Reisezielen in Asien. - Bangkok ist mit sieben Bars vertreten, wobei die Bar Us auf No.4 rangiert und als The Best Bar in Thailand ausgezeichnet wurde, gesponsert von Amaro Lucano - Bangkok's ...

    mehr
  • 03.07.2025 – 02:00

    ASIA'S 50 BEST BARS 2025 ZEIGT, WELCHE LOKALE AUF DER ERWEITERTEN LISTE 51-100 STEHEN

    London (ots/PRNewswire) - Asia's 50 Best Bars, gesponsert von Perrier, wirft ein Schlaglicht auf ein erweitertes Angebot an außergewöhnlichen Trinkerlebnissen in der gesamten Region und gibt zum fünften Mal in Folge die erweiterte Liste 51–100 bekannt. Die Rangliste wird zwei Wochen vor der Live-Preisverleihung in Macau veröffentlicht und wird durch die Stimmen ...

    mehr
  • 19.06.2025 – 23:40

    MAIDO, LIMA, IST DIE NO.1 AUF DER LISTE VON THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

    Turin, Italien (ots/PRNewswire) - Die Welt der Gastronomie kam heute Abend in Turin, Region Pidemont, zusammen, um The World's 50 Best Restaurants 2025, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, zu feiern, wobei das Maido in Lima zum The World's Best Restaurant gekürt wurde. Die Preisverleihung findet im Lingotto Fiere statt und würdigt kulinarische ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren