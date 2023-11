Fürstentum Liechtenstein

OSZE-Generalsekretärin zu Besuch in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Am Montag, 6. November weilte die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, auf Einladung von Aussenministerin Dominique Hasler zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz. Es war dies der erste Besuch einer OSZE-Generalsekretärin in Liechtenstein.

Im Hauptfokus des Austausches mit Aussenministerin Dominique Hasler stand die aktuelle Sicherheitslage in Europa angesichts der aktuellen Konflikte und Krisen. Dazu zählen der Krieg in der Ukraine sowie die Entwicklungen in Bergkarabach und im Kosovo. Ebenfalls wurden die Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und der Hamas auf den OSZE-Raum besprochen. Diese Krisen und Konflikte werden auch für den bevorstehenden Vorsitz Liechtensteins im Ministerkomitee des Europarats relevant sein. Regierungsrätin Hasler nutzte das Treffen mit OSZE-Generalsekretärin Schmid für eine Präsentation der liechtensteinischen Vorsitzprioritäten. Es besteht eine Zusammenarbeit der OSZE mit dem Europarat in einigen Themenbereichen. Das gemeinsame Ziel der beiden Organisationen ist es, auf Basis der geteilten Werte Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit zu Stabilität und Sicherheit beizutragen.

Angesichts der grossen Herausforderungen, denen sich die OSZE derzeit gegenübersieht, betonte Aussenministerin Hasler Liechtensteins Unterstützung sowie die Bedeutung, die der OSZE-Mitgliedschaft aus Sicht der liechtensteinischen Aussenpolitik zukommt. Der Austausch mit der OSZE-Generalsekretärin diente auch dem Ausblick auf den OSZE-Ministerrat, der in einem Monat in Skopje stattfinden wird.

Weiters stattete OSZE-Generalsekretärin Schmid Regierungschef Daniel Risch und S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein einen Höflichkeitsbesuch ab.

Abschliessend erhielt die Generalsekretärin bei "Liechtenstein Languages (LieLa)" einen Einblick in die Tätigkeit dieses Vereins, der sich der Erstellung von Unterrichtsmaterial für Lehrpersonen und Kursleitende in verschiedenen Sprachen widmet.

Die OSZE ist mit ihren 57 Teilnehmerstaaten in Nordamerika, Europa und Asien die weltweit grösste regionale Sicherheitsorganisation. Sie fungiert als System kollektiver Sicherheit und bietet eine Plattform für politische Verhandlungen und Entscheidungen in den Bereichen Frühwarnung, Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und Konfliktnachsorge. Generalsekretärin Helga Maria Schmid (Deutschland) ist die erste Frau, die dem OSZE-Sekretariat vorsteht und dieses seit knapp 3 Jahren leitet.