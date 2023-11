Fürstentum Liechtenstein

Informationsveranstaltungen zum Europaratsvorsitz Liechtensteins

Vaduz (ots)

Am Mittwoch, 25. Oktober 2023, und am Donnerstag, 2. November 2023, fanden Informationsveranstaltungen zum Europaratsvorsitz Liechtensteins statt. An den zwei gut besuchten Anlässen in Ruggell und Vaduz gaben Regierungsrätin Dominique Hasler, Martin Frick, Amtsleiter vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten, und Botschafter Domenik Wanger spannende Einblicke rund um den Vorsitz des Europarates. Ziel war, die Bevölkerung über den bevorstehenden Vorsitz und dessen Bedeutung für Liechtenstein zu informieren. Das Interesse war sehr gross. Im Anschluss an die Präsentation und während des Apéros entstand aufgrund von vielen interessierten Fragen ein sehr wertvoller Dialog zu Liechtensteins Aussenpolitik.

Insbesondere wurde dabei der Europarat als Organisation zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa thematisiert. Zudem wurden der Tätigkeitsbereich des Vorsitzes des Ministerkomitees sowie die Schwerpunkte des liechtensteinischen Vorsitzes beleuchtet. Darüber hinaus wurde auf die Anlässe in Liechtenstein, die in verschiedenen Veranstaltungsformaten mit jeweils freiem Eintritt stattfinden und die gesamte Bevölkerung ansprechen sollen, aufmerksam gemacht. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einem Kick-off-Event am Freitag, 17. November 2023, mit aktuellen Themen im Literaturhaus/Skino/Scanaua in Schaan. Weiters sind eine Filmreihe, eine Fotoausstellung und zwei aussenpolitischen Spaziergänge zum Klimaschutz als Menschenrecht und der Radikalisierung als Massenphänomen geplant. Den Abschluss bildet die Europäische Nacht am Donnerstag, 2. Mai 2024, im TAK.