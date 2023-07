LID Pressecorner

Stefan Heller ist zum neuen Geschäftsführer von GalloSuisse gewählt worden

Der Vorstand von GalloSuisse hat Stefan Heller an seiner Sitzung vom 30. Juni 2023 zum neuen Geschäftsführer gewählt. Er tritt sein Amt auf den 1.September 2023 an.

GalloSuisse, die Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten, umfasst gegen 700 Betriebe mit Lege- und Aufzuchthennen. Ziel ist, eine Haltung zu fördern, die ihre Verantwortung gegenüber Mensch, Tier und Umwelt wahrnimmt. Organisiert sind die Produzenten zum einen regional, zum andern bezogen auf die nationalen Ei-Vermarkter. Gemeinsam mit seinen Sektionen setzt sich GalloSuisse ein für faire Rahmenbedingungen im Eiermarkt, vertritt die Interessen der Produzenten in Politik und Gesellschaft und plant und realisiert das Marketing für «Das Schweizer Ei».

Mit Stefan Heller gewinnt GalloSuisse einen Geschäftsführer, der sich dank seiner beruflichen Erfahrung und seinem Netzwerk rasch in seiner vielseitigen Aufgabe zurechtfinden wird.

Nach seiner Ausbildung in der Gastronomie und Tätigkeiten als Executive Küchenchef in renommierten Hotels im In- und Ausland hat Stefan Heller nach diversen Weiterbildungen in den Bereichen Marketing, Verkauf u.a. für die Firmen Kadi, Fromalp und Emmi gearbeitet. Seit 2018 ist er als Geschäftsführer für die Sortenorganisation Sbrinz tätig. Er ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Stefan Heller wird der Sbrinz Käse GmbH weiterhin in einem kleinen Pensum als Geschäftsführer zur Verfügung stehen.

Der Vorstand von GalloSuisse und sein Präsident Daniel Wuergler freuen sich auf die künftige Zusammenarbeit mit Stefan Heller.

Kontakte:

Daniel Wuergler, Präsident, wuergler@gallosuisse.ch , +41 79 643 82 77 Stefan Heller, Geschäftsführer ab 01.09.2023, heller@gallosuisse.ch , +41 78 255 34 50