STF Schweizerische Textilfachschule

STF enthüllt innovative Zusammenarbeit mit MCM und Jakob Schlaepfer

Die renommierte STF Schweizerische Textilfachschule präsentiert stolz eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit MCM, der kultigen deutschen Luxusmarke und Jakob Schlaepfer, Hersteller innovativster Textilien, welche die Kreativität und das Talent der STF Fashiondesign HFP-Studierenden unter Beweis stellt. In diesem Projekt verschmelzen die Welten der Mode, der Nachhaltigkeit und der Handwerkskunst. Das Ergebnis sind faszinierende Modestücke und massgeschneiderte Taschen, die Ende August 2023 an einer Vernissage im MCM-Store in Zürich vorgestellt werden.

Aus Upcycling-Materialien, die von MCM und Jakob Schlaepfer großzügig zur Verfügung gestellt wurden, war es Aufgabe der STF-Fashiondesign-Studierenden, diese kreativ zu interpretieren und ihnen neues Leben einzuhauchen, mit dem Ziel harmonische Synergien zu schaffen oder Gegensätze gekonnt zu betonen.

Mit der exklusiven und experimentellen Meterware von Jakob Schlaepfer entwarfen die STF-Studierenden einzigartige und exquisite Fashion-Key-Pieces, bei denen sie die Grenzen der Kreativität und des handwerklichen Könnens ausloteten.

Zusätzlich wurde den Studierenden eine MCM-Tasche anvertraut, die als leere Leinwand für ihre fantasievollen Visionen diente. Von der Umformung, über die Bemalung und Bestickung, bis hin zur Wiederverwendung, banden die Studierenden die luxuriösen Materialien von Jakob Schlaepfer auf geniale Weise in den Umgestaltungsprozess ein, so dass am Ende atemberaubende, neu erfundene MCM-Taschen entstanden. Die Fashion-Key-Pieces fügen sich nahtlos in die neu gestalteten MCM-Shopper ein und kommen in einem fesselnden Gesamtlook zusammen, der Mode und Funktionalität auf wunderbare Weise in Einklang bringt.

Die Enthüllung der Total-Looks der Studierenden mit den dazu passenden gestalteten MCM-Taschen findet im Rahmen einer exklusiven Vernissage Ende August 2023 zur Eröffnung des ersten Stocks des MCM-Stores im Münsterhof in Zürich statt.

Modebegeisterte, Branchenprofis und Kunstliebhaber sind gleichermaßen eingeladen, dem Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Zusammenarbeit beizuwohnen, bei der die Zukunft der Mode, der Nachhaltigkeit und der Kunst zusammenfließen.

Feiern Sie mit uns den progressiven Geist der STF Schweizerischen Textilfachschule, von MCM und Jakob Schlaepfer in einem Event, welches die Grenzen von Kreativität, Handwerkskunst und verantwortungsvollem Luxus verfliessen lässt.

EINLADUNG PRESSE:

Pressevertreter sind herzlich eingeladen an das Event und die Eröffnung des 1. Stockes des MCM-Flagshipstores in Zürich am 31.08.23, im Münsterhof 13, 18:30 Uhr. Bitte melden Sie sich bei Interesse hier an oder direkt bei: olivia.kotsopoulos@stf.ch.

Über MCM

MCM wurde 1976 in München gegründet und hat sich zu einer der führenden Luxusmarken auf dem Weltmarkt entwickelt. Mit seiner 45-jährigen Geschichte besticht MCM weiterhin als zukunftsorientierter Einzelhändler und deutsche Luxusmarke. Bekannt für seinen intelligenten Luxus als Lebensstil der digitalen Nomaden, kreiert MCM saisonfreie, zeitlose, verantwortungsvolle und transformative Kollektionen. Die kommenden Q1, Q2 '24 "COLLECTIONS: TRAVEL IN STYLE - a Zeitgeist Journey" wird das Engagement von MCM, zeitlose Stücke für den modernen nomadischen Lebensstil zu entwerfen, weiter unter Beweis stellen. www.mcmworldwide.com

Über die STF

Die STF Schweizerische Textilfachschule ist das führende Kompetenzzentrum in der Textil-, Fashion- und Lifestylebranche in der Schweiz seit 1881. Die Schule steht für eine nachhaltige Bildungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus von Textil-, Fashion- und Lifestyleprodukten und bietet zahlreiche Aus- und Weiterbildungen an, von der Grundbildung bis hin zum Master-Abschluss. www.stf.ch

Über Jakob Schlaepfer

Seit über 100 Jahren bereichert Jakob Schlaepfer die Welt mit Stoffen. Textile Visionen für Mode und Architektur stehen am Anfang jeder Kollektion. Die einzigartige Kombination aus sorgfältiger Handarbeit und industrieller Fertigung führt zu einem luxuriösen Produkt, das durch Exklusivität und Schönheit besticht. Das Kreativteam entwirft mehr als 1200 neue Stoffentwürfe pro Jahr – immer mit dem Anspruch Kunden weltweit mit innovativen Ideen und hochwertiger Verarbeitung zu überzeugen. In St.Gallen werden die Stoffe erdacht, erprobt und realisiert. Die hausinterne Produktion und eine enge Zusammenarbeit mit ortsansässigen Partnerfirmen erlaubt es Jakob Schlaepfer, experimentell zu arbeiten und flexibel auf den stetigen Wandel der Mode zu reagieren.

https://jakob-schlaepfer.ch/

STF Schweizerische Textilfachschule Hallwylstr. 71 8004 Zürich info@stf.ch / www.stf.ch / 044 360 41 51 / @stfcommunity

