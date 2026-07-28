Eventorganisation - TIT-PIT GmbH

MM: Schweizer und internationale Beachvolleyball-Topteams in Luzern

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

___________________________________________________________________

Medienmitteilung vom 28. Juli 2026

Schweizer und internationale Beachvolleyball-Topteams in Luzern

Spitzensport trifft Sommerfeeling: Vom 31. Juli bis 2. August gastiert die OBI Beach Tour bereits zum vierten Mal in Luzern. Direkt am Vierwaldstättersee kämpfen Schweizer Nationalspielerinnen und Nationalspieler sowie internationale Spitzenteams um den Turniersieg und wichtige Swiss Beach Ranking-Punkte. Das Inseli beim KKL bietet dabei erneut die perfekte Kulisse für drei Tage Beachvolleyball auf höchstem Niveau – bei freiem Eintritt für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Vom 31. Juli bis 2. August verwandelt sich das Inseli beim KKL Luzern bereits in eine spektakuläre Beachvolleyball-Arena. Nach den erfolgreichen Tourstopps in Kloten, Fribourg und Basel gastiert die höchste nationale Beachvolleyball-Serie der Schweiz erneut direkt am Vierwaldstättersee. Bereits zum dritten Mal wird auf dem neu etablierten Standort beim Inseli gespielt – mit einer einmaligen Kulisse zwischen KKL, See und Luzerner Altstadt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf drei Tage Spitzensport, Sommerstimmung und hochklassigen Beachvolleyball freuen.

Schweizer Nationalspieler und internationale Teams sorgen für Spannung

Das Männerturnier verspricht Beachvolleyball auf höchstem Niveau. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von den topgesetzten Schweizer Nationalspielern Adrian Heidrich und Yves Haussener. Das neu formierte Duo gehört zu den besten Schweizer Teams und sorgte in dieser Saison bereits international für Aufsehen. Nach dem Gewinn der Silbermedaille auf der Beach Pro Tour Challenge zählen die beiden auch in Luzern zu den grossen Favoriten.

Ebenfalls zum engsten Favoritenkreis gehören Leo Dillier und Luc Emanuel Flückiger. Das Duo überzeugte in dieser Saison mit konstant starken Leistungen auf der OBI Beach Tour und reist nach mehreren Spitzenresultaten mit viel Selbstvertrauen nach Luzern. Für Luc Emanuel Flückiger wird der Tourstopp zum Heimspiel: Der Sempacher darf vor zahlreichen Fans aus seiner Heimatregion antreten.

Für internationales Niveau sorgt das tschechische Duo Jan Džavoronok und Donovan Hadrava. Beide verfügen über grosse Erfahrung auf der internationalen Beach Pro Tour und gehören zu den stärksten Teams Tschechiens. Mit zahlreichen Einsätzen auf der FIVB Beach Pro Tour und regelmässigen Auftritten auf höchstem europäischem Niveau bringen sie viel Routine nach Luzern.

Schweizer Nachwuchs und internationale Teams prägen das Frauenfeld

Auch das Frauenturnier verspricht spannende Begegnungen und ein hochklassiges Teilnehmerfeld. Als Nummer 1 gesetzt reisen Menia Bentele und Annique Niederhauser nach Luzern. Die beiden zählen seit mehreren Jahren zu den grössten Schweizer Beachvolleyball-Talenten und überzeugten sowohl auf der nationalen Tour als auch an internationalen Nachwuchsturnieren mit konstant starken Leistungen.

Ebenfalls zum Favoritenkreis gehören Muriel Bossart und Linda Abbühl, die in dieser Saison bereits mehrere Podestplätze feiern konnten und zuletzt den Tourstopp in Basel für sich entschieden.

Ein besonderes Augenmerk gilt zudem Jasmine Wandeler und Livia Stolz. Die beiden Schweizer Nachwuchstalente, die bereits die Silbermedaille an der U18-Europameisterschaft gewonnen haben, feierten in Basel nach einer verletzungsbedingten Pause von Jasmine Wandeler ihre Rückkehr auf die OBI Beach Tour. Das Duo spielte sich eindrücklich bis in den Viertelfinal, musste dort jedoch krankheitsbedingt aufgeben. In Luzern wollen die beiden nun wieder voll angreifen und gehören zu den aussichtsreichen Kandidatinnen für einen Podestplatz.

Für zusätzliche internationale Qualität sorgen die Belgierinnen Youna Coens und Thant Lente, die bereits Erfahrungen auf der Beach Pro Tour sammeln konnten und zu den aufstrebenden Teams Belgiens zählen. Mit Linda Bock und Lea Sophie Kunst reist zudem ein starkes deutsches Duo nach Luzern. Beide verfügen über internationale Turniererfahrung und wollen sich auf der OBI Beach Tour mit der Schweizer Spitze messen.

Besonders freuen dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Zoé Flückiger und Nadine Demierre. Zoé Flückiger stammt wie ihr Bruder Luc Emanuel aus Sempach und wird vor Heimpublikum aufschlagen.

Drei Tage Beachvolleyball und Sommerfeeling am Vierwaldstättersee

Neben hochklassigem Beachvolleyball erwartet die Besucherinnen und Besucher in Luzern auch in diesem Jahr ein besonderes Sommererlebnis. Das Inseli beim KKL bietet mit seiner einmaligen Lage direkt am Vierwaldstättersee die perfekte Kulisse für die höchste nationale Beachvolleyball-Serie der Schweiz. Während auf dem Center Court um Siege und wichtige Swiss Beach Ranking-Punkte gekämpft wird, laden das Beach Village, verschiedene Partneraktivitäten sowie ein vielseitiges Gastronomieangebot zum Verweilen ein. Dank der direkten Lage am See können Sportfans und Passantinnen und Passanten Spitzensport und Sommerfeeling ideal miteinander verbinden. Bei den erwarteten hochsommerlichen Temperaturen sorgt der Vierwaldstättersee zudem für die passende Erfrischung.

«Luzern gehört mittlerweile zu den absoluten Höhepunkten unserer Tour. Die einzigartige Kulisse am Vierwaldstättersee und die besondere Atmosphäre am Inseli machen diesen Tourstopp zu etwas ganz Besonderem. Wir freuen uns auf drei Tage Beachvolleyball auf höchstem Niveau und viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer», sagt Mike Schälchli, Veranstalter der OBI Beach Tour. Der Eintritt ist an allen drei Turniertagen kostenlos.

Kontakt

TIT-PIT GmbH

Mike Schälchli

Geschäftsführer

mike@eventorganisation.ch

+41 79 373 56 29

Website: http://www.obi-beach-tour.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: MM_höchste_Nationale~achtour_Luzern.docx