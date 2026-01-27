Fürstentum Liechtenstein

Regierung verabschiedet Bericht und Antrag zur Novelle des Tabakpräventionsgesetzes zu Handen des Landtages

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 27. Januar 2026, den Bericht und Antrag zur Abänderung des Tabakpräventionsgesetzes verabschiedet. Die Abänderung wurde notwendig, um neben den traditionellen Rauchwaren wie Zigaretten und Zigarren auch die zunehmend gefragten "Ersatzprodukte" wie Tabakheater, Kräuterzigaretten oder Nikotinpouches in den Geltungsbereich des Gesetzes einzubinden. Mit dieser Novelle wird der Schutz vor Passivrauchen sowie das Werbe- und Sponsoringverbot auf diese neue Produktpalette ausgedehnt und damit der präventive Gesundheitsschutz gestärkt.