zipmend GmbH

13.000 neue Auftraggeber: zipmend setzt Wachstumskurs fort

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Hamburg (ots)

Der Hamburger Direktfahrt-Spezialist zipmend bleibt auf der Überholspur: Allein im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen über 13.000 neue Auftraggeber von seinem Transportservice überzeugen. Mit konsequenter Digitalisierung, Internationalisierung und dem Ausbau der Flotte vom Kleintransporter bis zum 40-Tonner, zeigt zipmend, wie moderne Logistik aussehen kann.

Dass immer mehr Versender auf die Online-Spedition vertrauen, unterstreicht ihre Position als einer der führenden Akteure im Bereich der digitalen Transportlogistik. Der Erfolg des vergangenen Jahres ist unter anderem auf die Ausweitung der Produktpalette und die Expansion in zentrale europäische Märkte zurückzuführen.

Als zipmend 2017 an den Start ging, lag der Fokus auf flinken Kleintransportern für die berühmte "letzte Meile" oder eilige Kuriereinsätze. Heute sieht die Welt schon ganz anders aus: Um den steigenden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, hat das Unternehmen mittlerweile auch schwere 40-Tonner in das Portfolio aufgenommen. Die Skalierung zeigt Wirkung:

40.000 vernetzte Fahrzeuge umfasst das Partnernetzwerk inzwischen.

28 Länder werden flächendeckend bedient.

Vom kleinen Paket bis zur tonnenschweren Komplettladung (FTL) wird alles aus einer Hand organisiert.

"Unser technisches Know-how, kombiniert mit einem schnellen Kundenservice, hat uns dieses enorme Wachstum ermöglicht", berichtet Timm Trede, Geschäftsführer von zipmend. Trotz einer schlanken Unternehmensstruktur bewältigt zipmend eine beeindruckende Anzahl an Transporten.

Ein Großteil der neuen Auftraggeber stammt aus dem produzierenden Mittelstand. Hinzu kommen internationale Unternehmen, die ihre europäischen Lieferketten neu sortieren. Der gemeinsame Nenner: Sendungen, bei denen mehrfaches Umladen im Stückgutnetz keine Option ist. Über den Preisrechner erhalten Versender bereits vor der Buchung einen verbindlichen Fixpreis - ohne Rückfragen oder Wartezeit.

Mit dem massiven Rückenwind aus dem erfolgreichen Jahr 2025 im Segel blickt das Team von zipmend nun auf die nächsten Expansionsschritte, um die digitale Transformation der europäischen Logistik weiter voranzutreiben.