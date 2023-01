Danone AG

Das Beste aus zwei Welten: "Aptamil Milk & Plants Folgenahrung"

Zürich (ots)

Danone bringt die erste Säuglingsnahrung mit 60% pflanzlichen und 40% milchbasierten Proteinen auf den Schweizer Markt. "Aptamil Milk & Plants" wurde für Eltern entwickelt, die sich mehr pflanzliche, vegetarische und flexitarische Optionen wünschen, jedoch keine Kompromisse bei der Nährstoffqualität machen wollen. Zudem tragen pflanzliche Inhaltsstoffe und eine recycelbare Verpackung[1] zu einer verringerten CO2-Bilanz bei.

Flexitarismus ist auf dem Vormarsch in der Schweiz: Flexitarier verzichten regelmässig bewusst auf tierische Produkte, ernähren sich aber nicht streng vegetarisch oder vegan. Rund 60% der Schweizer bezeichneten sich 2021 als Flexitarier, 2012 waren es noch 40%. Der Schutz der Umwelt und Bedenken bezüglich der Gesundheit sind dabei die beiden wichtigsten Beweggründe[2].

Immer mehr Eltern wünschen sich für ihre Kleinsten nachhaltigere Babynahrungen, die im Einklang mit ihrer flexitarischen Ernährung sind. Gestützt auf mehr als 50 Jahre fortschrittliche Muttermilchforschung kommt Danone diesen Wünschen nach und bietet mit "Aptamil Milk & Plants" eine Aptamil Produktlinie, die das Wertvolle aus der Milch mit hochwertigen pflanzenbasierten Nährstoffen kombiniert.

In der Säuglingsnahrung "Aptamil Milk & Plants" stammen 60% des Proteins aus hochwertigem Soja[3] und 40% aus den Milch-bestandteilen Kasein und Molkenprotein. Die neue Babynahrung enthält ausserdem den wichtigen Milchbestandteil Laktose - eine zentrale Kohlenhydratquelle für Babys und ein wesentlicher Nährstoff in der Muttermilch. "Aptamil Milk & Plants" vereint nicht nur wertvolles pflanzliches und Milch-Protein, sondern natürlich auch die besondere Aptamil- Rezeptur mit der Nahrungsfasermischung GOS/FOS[4] und allen wichtigen Nährstoffen, wie u.a. Vitamin C & D[5,6] und DHA[6] pflanzlichen Ursprungs - speziell geeignet für Vegetarier:innen und eine pflanzenbetonte Ernährung.

Eine sanfte Einführung in den Geschmack von Pflanzen

Mit ihrem milden Pflanzengeschmack kann "Aptamil Milk & Plants" dazu beitragen, Babys und Kleinkinder auf sanfte Weise mit pflanzlichen Aromen vertraut zu machen und so womöglich künftige Nahrungsvorlieben zu entwickeln. Eine rein vegane Ernährung wird von der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie nicht empfohlen[7].

"Mit unseren Säuglingsnahrungen wollen wir Familien bei der Ernährung ihrer Kleinsten unterstützen und dabei auf ihre verschiedenen Bedürfnisse eingehen", sagt Renaud Valentini, Head of Specialized Nutrition bei Danone Schweiz. "Mit "Aptamil Milk & Plants" bieten wir nun auch jenen Eltern eine Babynahrung an, die sich für eine flexitarische oder vegetarische Ernährung entschieden haben. So passt sich unsere neue Folgemilch dem Lebensstil an und bietet dennoch ein geeignetes Nährstoffprofil, um die optimale Entwicklung und das Wachstum des Babys zu gewährleisten. Eine Innovation der Säuglingsnahrung mit dem Besten aus zwei Welten."

"Aptamil Milk & Plants" hat einen verringerten CO2-Fussabdruck pro Packung. Neben dem höheren Anteil an pflanzlichen Inhaltsstoffen und der recycelbaren Verpackung, trägt auch das mit 100% erneuerbarer Energie betriebene Nutricia Werk Cuijk in den Niederlanden zu den reduzierten Emissionen bei[8].

"Aptamil Milk & Plants" ist ab jetzt in der Migros und ab März im Handel, in Apotheken und online für CHF 29.95 CHF (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Auf www.aptaclub.ch gibt es weitere Informationen zu Aptamil sowie den Kontakt zum Elternservice Team, welches Eltern bei Fragen rund um die Themen Ernährung und Entwicklung von der Schwangerschaft bis in Kleinkindalter unterstützt und berät.

Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Folgenahrung eignet sich nur für Kinder ab 6 Monaten. Lassen Sie sich beraten.

