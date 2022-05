Pizolbahnen AG

Pizolbahnen übernehmen die Berggasthaus Pardiel AG

Bild-Infos

Download

Nach einigen Verhandlungsrunden mit den bisherigen Eigentümern, der Familie Tschirky, aus dem Weisstannental, konnten die Pizolbahnen den Kaufvertrag über die Berggasthaus Pardiel AG unterschreiben. Die Gesellschaft ging per 25. Mai 2022 zu 100% in das Eigentum der Pizolbahnen AG über.

Das Lagerhaus Pardiel ist aufgeteilt in 15 Schlafzimmer mit 61 Schlafplätzen. Nebst einer gut eingerichteten Küche und einem Saal mit 50 Plätzen, bietet das Haus auch ein gemütliches Arvenstübli mit 30 Plätzen an. «Das Pardiel ist ein ideales Haus für Gruppen, Schulskilager und andere Anlässe, was wieder mehr Gäste auf den Pizol bringen wird», freut sich CEO Klaus Nussbaumer.

Ab sofort wird das Gruppenhaus für Selbstkocher über die Pizol Gastro und Sport AG betrieben, welche heute schon das Panoramarestaurant Edelweiss, die Pizolhütte sowie das Berghotel Gaffia führt. Ab dem Winter 2022/23 ergänzt, wie kürzlich berichtet, zudem das Berggasthaus Pizol das Portfolio der Gastronomieeinheit der Pizolbahnen.

«Mit dem Erwerb des Berggasthaus Pardiel setzen wir einen weiteren Schritt unserer Strategie um, neben den Bahnanlagen zukünftig auch ein ausreichendes gastronomisches Angebot und Übernachtungsmöglichkeiten am Berg sicherzustellen», äusserst sich VRP Markus Oppliger positiv zum Erwerb.

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb

Bildrechte:

Die Bildrechte (Copyright) an sämtlichen Bildmaterialien liegen bei den Pizolbahnen. Bei Printpublikationen ist der entsprechende Quellverweis zu hinterlegen.

Quellverweis: Bild: Pizolbahnen AG