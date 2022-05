Pizolbahnen AG

Pizolbahnen übergeben Preise an die Gewinner*innen des "Pizol Champion 21/22"

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Am vergangenen Samstag, 21.05.2022 trafen sich die 22 besten Teilnehmer*innen des im vergangenen Winter durchgeführten Wettbewerbs "Pizol Champion". Zu gewinnen gab es verschiedene Sachpreise im Wert von mehreren tausend Franken.

Das sich Skigebiete in der Schweiz im vergangenen Winter an optimalen Verhältnissen und überaus guten Gästezahlen erfreuen konnten, war schon mehrfach den Medien zu entnehmen. Vielerorts war neben gutem Wetter und perfekten Pistenverhältnissen, aber auch ein vielseitiges Angebot entscheidend. Neben Familienattraktionen und einer Vielzahl an Events, führten die Pizolbahnen in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Alturos, einen Wettbewerb unter Einbezug aller am Pizol vorhandenen Skiline-Attraktionen durch. Bei dem über die ganze Wintersaison dauernden Wettbewerb "Pizol Champion", konnten mit dem Skipass so genannte "Badges" gesammelt werden. Dies bei den Attraktionen: Rossignol Speedcheck, MyClimate Photopoint, Brack.ch Skimovie sowie bei der Fotofalle auf dem Schlittelweg. Zusätzlich wurden die an einem Tag absolvierten Höhenmeter aufgezeichnet, für welche es zusätzliche Badges gab.

In Zusammenarbeit mit verschiedenen Sponsoren, winkten Preise für mehrere tausend Franken. Entsprechend gross war auch das Interesse einen der begehrten Preise abzustauben. Unter rund 1200 teilnehmenden Gästen, wurden unter den besten 30, die 22 attraktiven Preise vergeben. Als erster Preis winkte ein Gutschein von Sportshop Mullis in Bad Ragaz im Wert von CHF 1'200, als 2. Preis, 1 Paar Skier inkl. Bindung im Wert von CHF 1'000 von Rossignol sowie für den 3. Platz ein Jahresabo der Pizolbahnen im Wert von CHF 918. Weitere Preise wie: E-Scooter, Sportbekleidung, Eintrittsgutscheine bei Partnern sowie Kulinarik-, Sport- und Wertgutscheine.

Die Pizolbahnen planen den Wettbewerb auch in der nächsten Wintersaison 22/23 wieder durchzuführen. Hierzu wird das Konzept überarbeitet und neue Preise evaluiert. Wem somit das Spektakel in diesem Winter entgangen ist - der merke sich vor zum nächsten Winter regelmässig den Pizol zu besuchen und sich für den "Pizol Champion 22/23" zu registrieren.

Die Pizolbahnen bedanken sich an dieser Stelle nochmals bei allen Partnern und Sponsoren, die zur Durchführung des Wettbewerbs beigetragen haben und freuen sich schon heute auf eine weitere spannende Challenge im kommenden Winter.

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb