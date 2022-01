Stonebranch GMBH

Stonebranch Universal Connector für SAP erreicht SAP-zertifizierte Integration mit SAP S/4HANA®

Alpharetta, Georgia

Die Zertifizierung bestätigt die Interoperabilität zwischen dem Stonebranch Universal Automation Center und der SAP S/4HANA Business Suite.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen für die Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab heute bekannt, dass sein Universal Connector for SAP die SAP-Zertifizierung als direkte Integration mit SAP S/4HANA erhalten hat.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass der Universal Connector for SAP mit SAP S/4HANA unter Verwendung von Standard-Integrationstechnologien integriert werden kann. SAP S/4HANA ist eine Business Suite der nächsten Generation, die für die SAP HANA-Plattform entwickelt wurde und sowohl vor Ort als auch in der Cloud eingesetzt werden kann. Sie ist als digitaler Kern konzipiert, der Kunden dabei hilft, die digitale Transformation in ihrem gesamten Unternehmen voranzutreiben und dabei die Vorteile der preisgekrönten, rollenbasierten Benutzeroberfläche von SAP Fiori® zu nutzen.

„Durch das Hinzufügen der S/4HANA-Zertifizierung zu unserer wachsenden Liste von SAP-Zertifizierungen fungiert das Stonebranch Universal Automation Center (UAC) als zentraler Orchestrator aller automatisierten Jobs innerhalb und außerhalb des SAP-Ökosystems", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. „Unsere zahlreichen Kunden, die SAP S/4HANA, SAP ECC und SAP Fiori einsetzen, sind begeistert, dass sie alle automatisierten Prozesse in ihrem gesamten SAP-Umfeld zentral verwalten können. Sie erkennen jedoch schnell, dass sie orchestrierte Workflows erstellen können, die SAP-Anwendungen ebenso automatisieren wie jede andere Nicht-SAP-Anwendung."

Verfügbar im SAP-Store (ehemals SAP App Center), ist der Universal Connector for SAP eine funktionsreiche Direktintegration zwischen dem Universal Automation Center (UAC) und einer Vielzahl von SAP-Lösungen. Sie ermöglicht SAP-Endanwendern die Verwaltung von SAP-Geschäftsprozessen und Hintergrundjobs, was eine zentralisierte Kontrolle und Transparenz, eine verbesserte Fehlerbehandlung und die Möglichkeit, SAP-Lösungen in komplexere Workflows einzubinden, die Nicht-SAP-Lösungen umfassen, ermöglicht. Stonebranch bietet eine große Auswahl an vorgefertigten Integrationen wie diese, die IT-Experten dabei helfen, Automatisierungssilos aufzubrechen und die automatisierten Prozesse innerhalb jeder Plattform oder Anwendung zentral zu orchestrieren.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch entwickelt Lösungen für die IT-Orchestrierung und -Automatisierung, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsdiensten verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mit der Stonebranch Universal Automation Platform können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über technologische Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie.

SAP-Disclaimer

SAP, SAP S/4HANA, SAP HANA, SAP Fiori und andere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder einer SAP-Tochtergesellschaft) in Deutschland und anderen Ländern. Sehen Sie http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx für zusätzliche Markeninformationen und -hinweise. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

