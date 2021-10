Andreas Blumer von EY zu Gast bei «Meet the CFO»

Universität St. Gallen

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Andreas Blumer von EY zu Gast.

Nach Bankausbildung sowie Studium und Promotion an der HSG hat sich Andreas Blumer für die Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer entschieden und ist bei EY eingestiegen. Das war vor 26 Jahren. Seine Karriere ist geprägt von einschneidenden Erlebnissen wie der Finanzkrise 2007, in der er als Prüfungsleiter beim für EY weltweit grössten Prüfungsmandat bei der UBS in der Verantwortung stand. Zum 1. Januar 2021 wurde er zum Verwaltungsrats-Präsidenten ernannt und steht darüber hinaus auch noch als Role Model für Diversität bei EY – mehr als genug Themen für unsere aktuelle Folge von «Meet the CFO», die zeigen, dass ein Wirtschaftsprüfer mitnichten ein Erbsenzähler ist.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

