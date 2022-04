Pizolbahnen AG

Geprüfter Sommerbetrieb - Pizolbahnen rüsten sich für den Saisonstart

Bild-Infos

Download

Von Tag zu Tag rückt der Sommer näher und der Schnee schwindet am Berg. An den Talstationen der Pizolbahnen laufen die Vorbereitungen und die Revisionen der Anlagen für den Sommerbetrieb 2022 auf Hochtouren.

Neben diversen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten, sind die Sommeranlagen und Attraktionen bereits durch die "Beratungsstelle Sicherheit" von Seilbahnen Schweiz (SBS) geprüft worden.

Pünktlich zum Muttertagswochenende starten die Pizolbahnen am 07. Mai 2022 mit der Gondelbahn Bad Ragaz in den Sommerbetrieb. Die warme Jahreszeit rückt mit jedem Tag ein Stückchen näher.

Es vergehen noch einige Tage, bis die Pizolbahnen am 03. Juli mit allen Sommeranlagen auf bis 2227 m ü. M. in den Tagesbetrieb starten. Bis dahin können sich Gäste in etwas tieferen Höhenlagen auf Pardiel (1633 m ü. M.), bereits am Wandern und dem neuen Alpin Scooter erfreuen.

Geprüfter Sommerbetrieb

Die Pizolbahnen legen für Ihre Gäste nach wie vor hohen Wert auf Komfort, Service und vor allem auf Sicherheit. Gemäss den Vorgaben zu den neuen Verkehrssicherungspflichten die von Seilbahnen Schweiz herausgegeben wurden, sind sämtliche Anlagen als auch die Attraktionen durch die "Beratungsstelle Sicherheit" von Seilbahnen Schweiz geprüft worden. Für eine erfolgreiche Prüfung müssen in allen Bereichen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Zu diesen zählen unter anderem:

Unfallprävention für Gäste und Mitarbeitende

Umsichtigkeit

Verantwortlichkeit

Notfallorganisation

Geländesicherung

oder auch der Zustand von Wanderwegen. Zudem wurden alle Attraktionen auf Sicherheit und Funktionalität geprüft - wie etwa der Klettergarten, Wasserwald, die Mountaincarts oder auch alle Spielplätze. Nach eingehender, erfolgreicher Prüfung - konnte den Pizolbahnen das Qualitätszertifikat:

GEPRÜFTER SOMMERBETRIEB

ausgehändigt werden. Somit dürfen sich Gäste als auch Mitarbeitende freuen, mit den Pizolbahnen auf geprüften Anlagen unterwegs zu sein und Attraktionen nutzen zu können, welche den Sicherheitsvorgaben entsprechen.

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb