Pizolbahnen AG

Pizolbahnen übernehmen Berggasthaus Pizol

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Nach längeren Verhandlungen mit der bisherigen Eigentümerin, der Familie Sandi aus Bad Ragaz, konnten die Pizolbahnen den Kaufvertrag über die Liegenschaft des Berggasthaus Pizol auf dem Grundbuchamt Bad Ragaz unterschreiben. Die Liegenschaft ging per 1. Mai 2022 in das Eigentum der Pizolbahnen AG über.

Familie Sandi war über 35 Jahre - sehr erfolgreich - tätig und hat das Restaurant und Hotel gut positioniert. «Es ist nun gut, dass das Berggasthaus Pizol, wieder zu den Pizolbahnen kommt und alle Synergien genutzt werden können» freut sich Riccardo Sandi. Das Berggasthaus steht auf 1630 m.ü.M., an wunderbarer Aussichtslage an der Bergstation der Gondelbahn Bad Ragaz und verfügt über 130 Sitzplätze im Restaurant sowie Doppel- und Familienzimmer sowie Lager.

Bis Ende Sommersaison 2022 werden die aktuellen Pächter das Restaurant Pizol betreiben. Ab der kommenden Wintersaison 2022/23 wird der Betrieb des Berggasthaus Pizol dann gänzlich über die Pizol Gastro und Sport AG, welche heute schon das Panoramarestaurant Edelweiss, die Pizolhütte sowie das Berghotel Gaffia führt, betrieben.

«Mit dem Erwerb des Berggasthaus Pizol setzen wir einen weiteren Schritt unserer Strategie um, neben den Bahnanlagen zukünftig auch ein ausreichendes gastronomisches Angebot und Übernachtungsmöglichkeiten am Berg sicherzustellen», äusserst sich VRP Markus Oppliger positiv zum Erwerb. Für das faire Angebot dankt der VRP Familie Sandi. «Auch wenn die allgemeine Entwicklung in der Gastronomie eine Herausforderung ist, wird unser Gast am Pizol auch zukünftig aus einer vielfältigen und lebendigen Gastronomie auswählen können», ergänzt CEO Klaus Nussbaumer.

Der Sommer wird nun genutzt, um das Berggasthaus Pizol auf den Winter vorzubereiten und in die Pizol Gastro und Sport AG zu integrieren.

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb