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Medienmitteilung: Lernen im richtigen Licht - Griesser Sonnenschutz für den Schulkomplex Hypatie in Montpellier

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Liebe Medienschaffende

Mit dem Schulkomplex Hypatie in Montpellier haben die beiden verantwortlichen Architekturbüros TLA und Studio Jaouen einen Bildungsbau realisiert, der Licht, Schutz und pädagogische Offenheit präzise zusammenführt. Der Neubau für Kindergarten- und Primarschulkinder setzt auf helle Lernräume, transparente Blickbezüge, gemeinsame Aussenbereiche und eine ruhige, klar gegliederte Architektur. Die eingesetzten Griesser Fassadenmarkisen Solozip® und Soloscreen® sind dabei mehr als ein technisches Detail: Sie regulieren den Tageslichteinfall, reduzieren Blendung und solare Wärmeeinträge und schaffen genau dort Komfort, wo Kinder lernen, spielen und sich konzentrieren. So wird Sonnenschutz zu einem architektonischen Baustein, der die Nutzung des Gebäudes stärkt und den Ausdruck der Fassaden selbstverständlich ergänzt.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

Hochaufgelöstes Bildmaterial ist ebenfalls im Anhang verfügbar.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.com