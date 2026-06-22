Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Soloscreen IV - weiterentwickelt für Planung, Komfort und Service

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Liebe Medienschaffende

Mit der jüngsten Evolution des Soloscreen schärft Griesser seine Fassadenmarkise an drei entscheidenden Punkten: Die Soft-Variante mit Führungsschiene ist neu sowohl mit manuellem Antrieb als auch motorisiert erhältlich, die Laufruhe bei Wind wurde gezielt verbessert, und die Intro-Varianten sind konstruktiv auf eine einfachere Montage und einen besseren Servicezugang ausgelegt. Damit stärkt der Schweizer Sonnenschutzhersteller die Praxistauglichkeit des Systems, ohne dessen architektonische Stärken zu verändern.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei. Hochaufgelöstes Bildmaterial ist ebenfalls im Anhang verfügbar.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.com