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Medienmitteilung Griesser: Wenn Sonnenschutz Architektur stärkt - das erneuerte Konvikt Chur

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Liebe Medienschaffende

Mit der umfassenden Instandsetzung des Konvikts der Bündner Kantonsschule wurde ein architektonischer Solitär der Churer Nachkriegsmoderne in die Gegenwart überführt. Das Gebäude gilt als einer der wenigen bedeutenden Zeitzeugen der skulpturalen Richtung dieser Epoche; seine plastische Sichtbetonfigur, die Reaktion auf die schwierige Topografie und die von Le Corbusier geprägte Licht- und Proportionsauffassung machen seine besondere Bedeutung aus. Die eingesetzten Griesser Lamellenstoren Aluflex fügen sich genau in diese architektonische Logik ein: Sie ermöglichen eine präzise Steuerung des Tageslichts, unterstützen die filigrane Fassadenwirkung und schaffen zugleich mehr visuellen und thermischen Komfort im Alltag des Konvikts.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

Hochaufgelöstes Bildmaterial ist ebenfalls im Anhang verfügbar.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.com