Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Gartensaisonstart - Pflegetipps für den Sonnenschutz

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

Fenster werden poliert, Terrassen gereinigt und Möbel entstaubt: Mit den ersten warmen Tagen beginnt in vielen Haushalten der Frühlingsputz. Was dabei häufig übersehen wird: der Sonnenschutz an der Fassade oder im Aussenbereich. Dabei sind einige dieser Produkte gerade nach dem Winter besonders pflegebedürftig. Sonnenschutzlösungen sind weit mehr als ein optisches Element. Sie schützen vor Sonne, Hitze, Blendung und neugierigen Blicken. Damit sie diese Funktionen zuverlässig erfüllen, benötigen sie regelmässige Reinigung und eine kurze technische Kontrolle. Griesser als einer der führenden Schweizer Anbieter von Sonnen- und Wetterschutzlösungen weiss aus jahrzehntelanger Erfahrung, was es braucht, um die Langlebigkeit ihrer hochwertigen Produkte noch weiter zu verlängern.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei

Hochaufgelöstes Bildmaterial ist im Anhang verfügbar.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt:

Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.com