Berner Fachhochschule (BFH)

Medienmitteilung: BFH Wirtschaft wird zur Transforming School

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Das Positive Impact Rating (PIR) ist ein internationales Nachhaltigkeitsrating von Business Schools. 87 Hochschulen aus 32 Ländern nahmen an der diesjährigen Umfrage teil. Die BFH Wirtschaft erreicht neu Level 4 und wird damit als «Transforming School» eingestuft.

Die Kategorie Transforming School zeichnet Hochschulen aus, die Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sichtbar in ihrer Kultur, ihrer Governance und ihrem Handeln verankern. Die Bewertung der BFH Wirtschaft stützt sich auf die Rückmeldungen von 197 Studierenden sowie 53 Mitarbeitenden aus Lehre und Forschung.

Impulse für die Weiterentwicklung

«Dass die BFH Wirtschaft im Positive Impact Rating den Sprung von Level 3 auf Level 4 geschafft hat, bestätigt uns in unserer Strategieumsetzung», sagt Ingrid Kissling-Näf, Direktorin der BFH Wirtschaft. Besonders gute Werte wurden im Bereich Governance erzielt, wo Nachhaltigkeit in Führungsstruktur und Entscheidungsprozessen bewertet wird. Im Bereich Lehre erteilten die Studierenden den verschiedenen Studiengängen gute Noten: Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung seien durchgängig in die Lehrinhalte eingebettet. Gleichzeitig liefert das Rating Hinweise zur Weiterentwicklung. Gewünscht werden unter anderem noch mehr praxisnahe Lernformate oder eine stärkere Einbindung realer gesellschaftlicher Herausforderungen.

Für die BFH Wirtschaft ist das Resultat also Bestätigung und Auftrag zugleich: «Die Rückmeldungen zeigen uns einerseits, wo wir bereits gut aufgestellt sind und andererseits, wo wir uns noch verbessern können. Dieses Verbesserungspotenzial wollen wir in den kommenden Jahren gezielt angehen», so Kissling-Näf.

Weitere Informationen:

Case Study der BFH Wirtschaft: «Co-Creating a Sustainability Textbook to Strengthen Interdisciplinary Management Education»

www.positiveimpactrating.org

Auskunft geben:

Prof. Dr. Ingrid Kissling-Näf

Tel. 031 848 34 08

ingrid.kissling@bfh.ch

David Hischier

Tel. 031 848 68 78

david.hischer@bfh.ch

Über das Positive Impact Rating

PIR ist ein internationales Nachhaltigkeitsrating, welches Business Schools weltweit hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Beitrags und ihrer Nachhaltigkeitsleistung bewertet. Die Bewertung basiert primär auf der Einschätzung von Studierenden, Forschenden und Dozierenden. 2026 nahmen 87 Business Schools aus 32 Ländern am Rating teil.

Berner Fachhochschule Wirtschaft - Kommunikation ___________________________________________________________ Brückenstrasse 73, CH-3005 Bern Telefon +41 31 848 34 00 kommunikation.wirtschaft@bfh.ch www.bfh.ch/wirtschaft www.bfh.ch/wirtschaft/newsletter

https://www.linkedin.com/showcase/bfh-wirtschaft/