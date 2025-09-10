Metlen Energy & Metals

METLEN ENERGY & METALS FINANZERGEBNISSE 1. Halbjahr 2025

METLEN erzielt Rekordumsatz im ersten Halbjahr und herausragende Rentabilität in den Geschäftsbereichen RES und Energieversorgung

METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) gibt seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt.

Der Umsatz belief sich auf 3.608 Millionen Euro, was einem Anstieg von 45 % gegenüber 2.482 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024 entspricht und die starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie und Metalle widerspiegelt.

auf was einem Anstieg von 45 % gegenüber 2.482 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024 entspricht und die starke Wachstumsdynamik in den Bereichen Energie und Metalle widerspiegelt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 4 4 5 Millionen Euro im Vergleich zu 474 Millionen Euro im entsprechenden Zeitraum 2024. Das Rekordergebnis, das die Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien und Energieversorgung gemeinsam erzielten, wurde teilweise durch einen Einmaleffekt des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Segments M Power Projects (MPP) ausgeglichen. Ohne diesen Einmaleffekt hätte das EBITDA auf normalisierter Basis ca. 577 Millionen Euro erreicht.

In der ersten Jahreshälfte 2025 hat METLEN seine strategische Ausrichtung mit starken Finanzergebnissen und dem Vorantreiben von Schlüsselinitiativen in wichtigen Bereichen bekräftigt. Das Unternehmen erzielte eine robuste Leistung in seinem Metallsektor und verzeichnete ein beschleunigtes Wachstum im Energiesektor, trotz eines negativen Beitrags aus dem MPP. Dank seiner operativen Stärke sowie seiner sektorübergreifenden Integration konnte METLEN erfolgreich durch ein volatiles Marktumfeld navigieren und seinen strategischen Expansionskurs fortsetzen.

In seinem Kommentar zu den Finanzergebnissen erklärte Evangelos Mytilineos, Vorsitzender und Geschäftsführer des Unternehmens:

„Das Jahr 2025 wird für METLEN ein Meilenstein sein. Mit der Notierung an der Londoner Börse hat das Unternehmen bereits ein neues Kapitel in seiner Geschichte aufgeschlagen, das durch eine klare Ausrichtung auf Wachstum, internationale Expansion und einen verbesserten Zugang zu den globalen Märkten untermauert wird.

Während unseres ‚Capital Markets Day', der im April 2025 an der Londoner Börse stattfand, stellte METLEN seine mittelfristige Wachstumsstrategie vor und führte neue strategische Säulen ein, welche die langfristige Wertschöpfung fördern sollen. Dazu gehören die Inbetriebnahme einer neuen Galliumproduktionslinie, die den gesamten europäischen Bedarf decken kann, die Expansion in den Verteidigungssektor durch die Entwicklung neuer Produktionsanlagen und die Entwicklung von Circular Metals, einem innovativen Verfahren zur Rückgewinnung von kritischen Rohstoffen aus Rückständen, Abfällen und anderen Abfallstoffen.

Die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bestätigen einmal mehr den starken Kurs, den METLEN seit seiner Unternehmensumwandlung im Jahr 2022 beibehalten hat, und festigen seine Position auf historisch hohem Niveau. Das synergetische Modell und der integrierte Ansatz des Unternehmens haben sich in Zeiten von Handelsspannungen und geopolitischen Unsicherheiten als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen und es METLEN ermöglicht, wichtige strategische Partnerschaften zu schließen sowie seine Führungsposition im Energie- und Metallsektor weiter auszubauen.

Mit Zuversicht, Visionen und einer klaren Strategie behauptet METLEN weiterhin seinen rechtmäßigen Platz unter den führenden internationalen Akteuren des Sektors und schreibt das nächste Kapitel seiner Geschichte mit einem steten Blick in die Zukunft."

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Perspektiven

METLEN ist weiterhin auf dem Weg, sowohl seine kurzfristigen als auch seine längerfristigen Ziele zu erreichen, wie auf dem jüngsten Kapitalmarkttag in London dargelegt. Weitere Analysen zu den Finanzergebnissen, den Aussichten, der Geschäftsentwicklung sowie der Strategie des Unternehmens werden von der Geschäftsführung von METLEN in der geplanten Telefonkonferenz am Dienstag, den 9.9.2025, 14:00 Uhr (UK-Zeit), erörtert.

Für die Präsentation der Finanzergebnisse des 1. Halbjahres „H1 2025 Financial Results Presentation" klicken Sie bitte hier.

INFORMATIONEN ZU METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN oder das Unternehmen) ist die Muttergesellschaft eines multinationalen Industrie- und Energiekonzerns sowie ein führendes Unternehmen der Metallurgie- und Energiebranche, das sich auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft konzentriert. Das Unternehmen ist primär an der Londoner Börse sowie sekundär an der Athener Börse notiert. Der konsolidierte Umsatz und das EBITDA betrugen jeweils 5,68 Milliarden Euro bzw. 1,08 Milliarden Euro (2024). Die METLEN-Gruppe ist ein Referenzpunkt für wettbewerbsfähige grüne Metallurgie auf europäischer sowie globaler Ebene und betreibt die einzige vertikal integrierte Bauxit-, Aluminiumoxid- und Primäraluminium-Produktionseinheit in der Europäischen Union (EU) mit Hafenanlagen in Privatbesitz. Im Energiesektor bietet die METLEN-Gruppe umfassende Lösungen, die thermische sowie erneuerbare Energieprojekte, Stromverteilung und -handel sowie Investitionen in Netzinfrastruktur, Batteriespeicher sowie andere grüne Technologien umfassen. Die Unternehmensgruppe ist auf den Märkten aller fünf Kontinente und in mehr als 40 Ländern tätig. Sie setzt ein umfassendes Synergiemodell zwischen dem Metallurgie- und dem Energiesektor um und entwickelt große Energieinfrastrukturprojekte von Anfang bis Ende.

