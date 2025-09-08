HONOR

HONOR Magic V5 erobert Westeuropa: Beeindruckendes Absatzplus von 75 %

Das weltweit dünnste faltbare Smartphone mit revolutionärer KI-Technologie setzt neue Maßstäbe und begeistert die Konsumenten

Düsseldorf (ots)

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, meldet einen beeindruckenden Verkaufsstart für sein neues faltbares Flaggschiff HONOR Magic V5 in Westeuropa. Basierend auf den Verkaufsdaten sämtlicher Kanäle lagen die Verkäufe des Geräts in der ersten Woche um 75 % höher als im gleichen Zeitraum für das Vorgängermodell, das HONOR Magic V3. Auch die deutschen Verbraucher reagieren sehr positiv auf die Neuheit: Am ersten Verkaufswochenende kauften Kunden über die Kanäle der MediamarktSaturn etwa viermal mehr Geräte des HONOR Magic V5 im Vergleich zum Vorgängermodell - eine Steigerung des Abverkaufs um 325 %. Diese starken Initialergebnisse unterstreichen die enorme Nachfrage nach HONORs wegweisender faltbarer Smartphone-Technologie und ihren innovativen KI-Funktionen.

Das HONOR Magic V5 wurde am 28. August offiziell eingeführt und hat die Aufmerksamkeit der Konsumenten im Sturm erobert. E-Commerce-Plattformen und Handelspartner berichten seit dem Debüt von einem signifikanten Wachstum. Dieser Erfolg festigt HONORs Führungsposition im Markt für faltbare Smartphones, nachdem das Unternehmen im Jahr 2024 bereits zum am schnellsten wachsenden Hersteller von Foldables im Buchformat in Europa avancierte. Laut einem aktuellen Bericht von Counterpoint Research konnte HONOR seinen Marktanteil dabei auf beeindruckende 34 % verdreifachen.

"Das HONOR Magic V5 ist mit seinem branchenführenden, schlanken Design und den revolutionären KI-Funktionen ein echter Game Changer. Wir freuen uns sehr, dass Kunden in ganz Westeuropa begeistert sind, unser neuestes faltbares Smartphone in den Händen zu halten", sagt Adam Cao, Präsident von HONOR Western Europe. "Diese anfängliche Verkaufsdynamik unterstreicht nicht nur die Attraktivität des HONOR Magic V5, sondern signalisiert auch einen starken Markthunger nach fortschrittlichen, KI-gestützten faltbaren Smartphones."

HONOR Magic V5: Das dünnste faltbare Smartphone - kompromisslos in jeder Hinsicht

Das HONOR Magic V5 definiert die nächste Generation der Foldables. Es ist ein kompromissloses, ultradünnes, extrem robustes und leistungsstarkes Gerät. Als weltweit dünnstes faltbares Smartphone im Buchformat setzt es neue Maßstäbe in puncto Portabilität. Mit einer IP58- und IP59-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit ist es auf Langlebigkeit ausgelegt. Seine Robustheit wurde sogar durch einen Guinness-Weltrekord für das höchste Gewicht - das von einem aufgehängten faltbaren Smartphone gehoben wurde - bestätigt. Das Gerät verfügt zudem über einen großen 5.820-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku und ein verbessertes AI Falcon Kamerasystem mit einem 64-MP-Ultra-Sensing-Periskop-Teleobjektiv. Das 7,95 Zoll große Innendisplay und das 6,43 Zoll große Außendisplay unterstützen beide die Stifteingabe. Der Multi-Flex-Modus ermöglicht darüber hinaus Multitasking mit bis zu drei Apps gleichzeitig.

Das HONOR Magic V5 (16 GB + 512 GB) ist in Europa in den Farben Ivory White, Black und Dawn Gold ab 1.999 Euro erhältlich.

Für weitere Informationen zu den neuesten Entwicklungen und Produkten von HONOR besuchen Sie: www.HONOR.com.

Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.

