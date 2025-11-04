Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Berufslehre als Erfolgsgeschichte - eindrückliche Karrierewege ehemaliger Lernender

Die Berufslehre bleibt das Rückgrat der Schweizer Industrie – und Unternehmen wie Griesser beweisen, dass sie weit mehr ist als ein Einstieg ins Berufsleben. Seit Jahrzehnten bildet das innovative Ostschweizer Sonnenschutzunternehmen Lernende in verschiedenen Berufsfeldern aus und schafft damit nachhaltige Karrieren und Fachkompetenz für kommende Generationen. Zwei Beispiele für eindrucksvolle Karrierewege, die ihren Ursprung bei Griesser haben, sind Miriam Frei, die heute die Geschäftsführung der «Karl’s kühne Gassenschau» innehält und Matthias Perotto, der 36 Jahre nach seiner kaufmännischen Ausbildung in einer zentralen Führungsfunktion bei Griesser tätig ist.

