Medienmitteilung Griesser: Designstarke und nachhaltige Beschattung beim neuen Blumer Lehmann Holzbau
Ein Dokument
Liebe Medienschaffende
Das Design des neuen Blumer Lehmann-«Stammhauses» vereint Funktionalität, Identität und Atmosphäre. Der inspirierende und nachhaltige Holzbau zeichnet sich unter anderem durch offene Begegnungszonen und einer Lowtech-Klimatisierung, für welche auch der durchdachte natürliche und technische Sonnenschutz eine zentrale Rolle spielte, aus. Griesser stattete den imposanten Neubau mit Fassadenmarkisen Soloscreen und Terrassenmarkisen G2000 aus und trägt damit wesentlich zur modernen Ästhetik und der Nachhaltigkeit des Gebäudes bei.
Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.
Hochaufgelöstes Bildmaterial ist im Anhang verfügbar.
Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.
Herzliche Grüsse
Joël Steiger
Medienkontakt:
Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.ch