Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Designstarke und nachhaltige Beschattung beim neuen Blumer Lehmann Holzbau

Das Design des neuen Blumer Lehmann-«Stammhauses» vereint Funktionalität, Identität und Atmosphäre. Der inspirierende und nachhaltige Holzbau zeichnet sich unter anderem durch offene Begegnungszonen und einer Lowtech-Klimatisierung, für welche auch der durchdachte natürliche und technische Sonnenschutz eine zentrale Rolle spielte, aus. Griesser stattete den imposanten Neubau mit Fassadenmarkisen Soloscreen und Terrassenmarkisen G2000 aus und trägt damit wesentlich zur modernen Ästhetik und der Nachhaltigkeit des Gebäudes bei.

Medienkontakt:

Joël Steiger 
Head of Corporate Communications & Public Affairs
+41 58 822 43 29
+41 79 721 71 16
 media@griesser.ch
 www.griesser.ch
