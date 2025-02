Debrunner Acifer AG

Nachhaltig produzierte Stahlträger für neues Recyclingcenter

In Villmergen AG entsteht ein neues Recyclingcenter. Für die Dachkonstruktion hat die Debrunner Acifer AG 170 Tonnen CO2-reduziert produzierten Nexigen®-Stahl geliefert.

Die Entsorgungsspezialistin Römer AG baut im aargauischen Villmergen ein neues Recyclingcenter. In der ersten Etage finden Privatpersonen die modern konzipierte und 24 Stunden am Tag zugängliche Sammelstelle "Brings" vor. 17 Abwurfschächte leiten den Abfall in die Halle im Erdgeschoss, wo die verschiedenen Materialien verarbeitet und abgeführt werden.

Umweltfreundliche Fernwärme und Strom aus Solarmodulen

Das neue Recyclingcenter steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Umweltfreundliche Fernwärme heizt das Verwaltungsgebäude. Auf dem Dach des Recyclingcenters wird eine Photovoltaikanlage dafür sorgen, dass das Gebäude mit Strom versorgt ist. Auch sollen in Zukunft nur noch strombetriebene Maschinen eingesetzt werden, darunter Stapler und Lastwagen. Doch nicht nur die Fernwärme und grüner Strom vom Dach stehen für Nachhaltigkeit, sondern auch die Stahlträger für die Dachkonstruktion.

Nexigen®-Stahl reduziert den CO2-Fussabdruck

Unter der Marke Nexigen® bietet die Debrunner Acifer AG CO2-reduzierten Stahl an, der zu 100 Prozent mit Energie aus Wasserkraft produziert wird. Dadurch lassen sich die CO2-Emissionen deutlich senken. "Nexigen®-Stahl bietet die erste echte nachhaltige Alternative zu herkömmlich produziertem Stahl", sagt Marc Kreissig, Leiter Stahlbau bei der Wetter Gruppe. Das Unternehmen verantwortete die Planung, die statische Bemessung, die Herstellung und die Montage des Stahltragwerks für das Dach des Recyclingcenters.

"Stahlbranche, Bauherren und Projektverantwortliche müssen umdenken"

Während 170 Tonnen des eingesetzten Stahls mit grünem Strom hergestellt worden sind, stammen weitere 65 Tonnen aus konventioneller Produktion. Marc Kreissig erklärt: "Die Verfügbarkeit von Nexigen®-Stahl ist noch nicht zu 100 Prozent gegeben." Das liege vor allem daran, dass sich der Markt noch nicht ausreichend auf CO2-reduzierten Stahl eingelassen habe. Das werde sich hoffentlich ändern, brauche aber gemeinsames Engagement. "Einerseits ist es an der Stahlbranche, aktiv zu werden und den Markt mit nachhaltigen Stahl- und Metalllösungen wie Nexigen® zu bereichern. Andererseits müssen insbesondere Projektverantwortliche und Bauherren umdenken und den Fokus auf nachhaltiges Bauen respektive nachhaltige Produkte legen."

Debrunner Acifer mit massgebendem Standard für die Branche

Debrunner Acifer nimmt bei CO2-reduziert produziertem Stahl eine Vorreiterrolle ein und setzt mit dieser Marke einen massgebenden Standard für die gesamte Stahlbranche. Marc Kreissig: "Wir unterstützen den Effort unseres Partners bei der Nachhaltigkeit, indem wir uns als Stahlbaufirma beim Recyclingcenter stark für die Verwendung von CO2-reduziertem Nexigen®-Stahl eingesetzt haben." Das Recyclingcenter soll im April 2025 eröffnet werden.

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin bedient mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" den nationalen Markt in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Stahl- und Metallbau, Kommunen, HLKS-Installateure, Spengler, Dachdecker, Polybauer und Baumeister.

Die Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment mit rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist schweizweit an rund 30 Standorten vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie Zentral- und Regionallager. Die lokalen Handwerkerzentren und Abholshops bieten der Kundschaft raschen Zugriff auf Werkzeuge und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Tiefbauprodukte, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikate.

