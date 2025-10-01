Medienmitteilung Griesser: Erfolgreiche Green Aluminium-Umstellung im Werk Nenzing

Griesser AG

Vom klassischen Klappladen bis hin zum stilvollen Schiebeladen – das am Griesser-Standort Nenzing produzierte Fensterladensortiment wird seit letztem September fast vollständig mit Green Aluminium hergestellt. Dank des nachhaltigeren und in Europa mit erneuerbaren Energien erzeugten Aluminiums spart der Schweizer Sonnenschutzspezialist künftig 30 % CO2 pro kg Aluminium und macht damit einen weiteren grossen Schritt auf seinem Weg zu Netto-Null.

