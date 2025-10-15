Griesser AG

Medienmitteilung Griesser: Smarte Eleganz mit Lamellenstoren Grinotex® Sinus

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Liebe Medienschaffende

In ihrer Villa nahe Toulouse setzt Interior Designerin Mélinda Borderie auf Tageslicht als zentrales Gestaltungselement – gesteuert mit den Grinotex® Sinus Lamellenstoren von Griesser. Die hochwertigen Sonnenschutzlösungen des Schweizer Traditionsunternehmens vereinen Design, Komfort und Sicherheit und verbinden Architektur mit spürbarer Lebensqualität.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung anbei.

Hochaufgelöstes Bildmaterial ist im Anhang verfügbar.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da.

Herzliche Grüsse

Joël Steiger

Medienkontakt: Joël Steiger Head of Corporate Communications & Public Affairs +41 58 822 43 29 +41 79 721 71 16 media@griesser.ch www.griesser.ch