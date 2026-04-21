Viterma AG

Gemeinsam Gutes tun: Viterma Mitarbeitende sammeln über 9.000 Euro für Mensch und Tier

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Mehr als 9.000 Euro wurden bei einer Versteigerung unter den Mitarbeitenden gesammelt · Die unterstützten Projekte helfen Familien in Not und setzen sich für Tierschutz ein

21. April 2026 – Engagement, das verbindet: Die Mitarbeitenden der Viterma Gruppe haben im Rahmen einer internen Versteigerung erneut ein starkes Zeichen für sozialen Zusammenhalt gesetzt. Mehr als 9.000 Euro kamen dabei für den guten Zweck zusammen. Die Besonderheit der Aktion: Versteigert werden Geschenke, die das Unternehmen im Laufe des Jahres von Geschäftspartnern erhält – und die Mitarbeitenden entscheiden gemeinsam, welche Projekte unterstützt werden.

In diesem Jahr geht die Spendensumme zu gleichen Teilen an zwei Organisationen, die sich auf unterschiedliche Weise für eine bessere Gesellschaft einsetzen. Das Seraphische Liebeswerk für Vorarlberg und Liechtenstein unterstützt seit über 100 Jahren Familien in akuten Notlagen. In enger Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen werden gezielt finanzielle Hilfen bereitgestellt, um konkrete Belastungssituationen zu lindern – schnell, unbürokratisch und kontrolliert.

Die zweite Hälfte der Spende erhält der Verein Animalpride, der sich regional für den Schutz von Tieren und ein respektvolles Miteinander von Mensch und Tier engagiert. Der Verein arbeitet vollständig ehrenamtlich, sodass jede Spende direkt in die Versorgung von Tieren in Schutzstellen sowie in lokale Hilfsaktionen und Aufklärungsarbeit fließt. Darüber hinaus setzt sich Animalpride aktiv gegen Diskriminierung und für gesellschaftliche Vielfalt ein.

„Es beeindruckt mich jedes Jahr aufs Neue, mit wie viel Engagement sich unsere Mitarbeitenden einbringen“, sagt Viterma Geschäftsführer Marco Fitz. „Dass sie nicht nur gemeinsam eine beachtliche Summe sammeln, sondern auch bewusst entscheiden, welche Projekte sie unterstützen möchten, zeigt, wie stark unser Zusammenhalt ist.“

Als Unternehmen, das sich auf barrierefreie und langlebige Badlösungen spezialisiert hat, steht Viterma für Lebensqualität in allen Lebensphasen. Dieses Verständnis endet nicht beim Produkt – sondern zeigt sich auch im gesellschaftlichen Engagement des Unternehmens und seiner Mitarbeitenden.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 40.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com