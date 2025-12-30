Viterma AG

Neues Jahr, neues Bad! Viterma lädt zur gemeinsamen Hausmesse in 3 Ländern

Die Hausmesse findet am 9. und 10. Januar 2026 von 9 bis 17 Uhr statt · Zahlreiche Viterma Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz nehmen teil · Mehr dazu: www.viterma.com/hausmesse

30. Dezember 2025 – Das neue Jahr ist der ideale Zeitpunkt für frische Ideen und Veränderungen. Viele Menschen nehmen sich vor, ihr Zuhause zu modernisieren – und gerade das Badezimmer steht dabei oft ganz oben auf der Wunschliste. Wer sein Bad renoviert, steigert nicht nur den Komfort im Alltag, sondern auch den Wert der Immobilie. Viterma zeigt, wie sich diese Vorteile schnell und unkompliziert in jedes Bad integrieren lassen – und denkt Ihr altes Badezimmer neu.

Innovatives Sanierungskonzept

Mit ihrem innovativen Konzept verwandeln die Badexperten alte Badezimmer in wenigen Tagen in moderne Wohlfühloasen. Besonders beliebt ist die Teilsanierung: Alte Wannen oder Duschen mit rutschigem Einstieg werden durch bodenebene, rutschhemmende Duschen mit moderner, wassersparender Technik ersetzt. Ergänzt wird dies durch das fugenlose Viterma Wandsystem, das in vielen Farben und Designs erhältlich ist. So entsteht ein Bad, das nicht nur sicher und komfortabel, sondern auch pflegeleicht und langlebig ist.

Einladung zur Hausmesse

Unter dem Motto „Neues Jahr, neues Bad“ lädt Viterma am Freitag, 9. und Samstag, 10. Januar 2026, jeweils von 9 bis 17 Uhr zur länderübergreifenden Hausmesse ein. Besucherinnen und Besucher können an zahlreichen Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz das innovative Sanierungskonzept live erleben, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten entdecken und direkt mit den Badexperten ins Gespräch kommen. So erfahren Interessierte aus erster Hand, wie Viterma ohne lange Baustellen und mit minimaler Belastung aus einem alten Bad in kürzester Zeit ein neues Wohlfühlbad zaubert.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 35.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com