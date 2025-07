Tata Communications

Tata Communications ebnet den Weg für das fortschrittliche KI-optimierte Netzwerk von Amazon Web Services in Indien

Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie, hat in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS), einem Unternehmen von Amazon.com, Inc., bekannt gegeben, dass die Unternehmen ein fortschrittliches KI-fähiges Netzwerk in Indien aufbauen werden. Die strategische Zusammenarbeit wird ein leistungsstarkes, robustes Fernnetzwerk aufbauen, das drei wichtige AWS-Infrastrukturstandorte miteinander verbindet, um die Einführung generativer KI und Cloud-Innovationen in Indien voranzutreiben.

Die Zusammenarbeit ist hinsichtlich Größe, Umfang und Bandbreite eine der größten Netzwerkbereitstellungen, die Tata Communications jemals in Indien durchgeführt hat. AWS verfügt über zwei Rechenzentrumsregionen in Indien, die sich in Mumbai und Hyderabad befinden, sowie über AWS Direct Connect und AWS Edge Network-Infrastruktur in Chennai. Das Netzwerk wird die AWS-Infrastruktur in Mumbai, Hyderabad und Chennai über ein umfassendes nationales Fernnetz verbinden und so eine leistungsstarke Infrastruktur-Backbone für KI- und ML-Workloads (Machine Learning) in ganz Indien schaffen.

Die wichtigsten Highlights der Partnerschaft:

Netzwerkkonnektivität der nächsten Generation: Nutzt das hochmoderne Netzwerk von Tata Communications, um Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz bereitzustellen, die für KI-Workloads unerlässlich sind. AWS wird weiterhin seine maßgeschneiderten Netzwerktechnologien in diesem Netzwerk einsetzen und so branchenführende Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung zwischen den AWS-Standorten gewährleisten.

Nutzt das hochmoderne Netzwerk von Tata Communications, um Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz bereitzustellen, die für KI-Workloads unerlässlich sind. AWS wird weiterhin seine maßgeschneiderten Netzwerktechnologien in diesem Netzwerk einsetzen und so branchenführende Sicherheit, Verfügbarkeit und Leistung zwischen den AWS-Standorten gewährleisten. Ermöglichung von KI-gestützten Anwendungen: Unternehmen in ganz Indien sollen noch besser in die Lage versetzt werden, skalierbare KI-Anwendungen zu entwickeln, zu trainieren und einzusetzen, um Innovationen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen und Bildung voranzutreiben.

Unternehmen in ganz Indien sollen noch besser in die Lage versetzt werden, skalierbare KI-Anwendungen zu entwickeln, zu trainieren und einzusetzen, um Innovationen in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen und Bildung voranzutreiben. Engagement für Sicherheit und Compliance: Gewährleistung robuster Sicherheitsmaßnahmen und Einhaltung gesetzlicher Normen zum Schutz der Datenintegrität und der Privatsphäre

Das neue Netzwerk wird dazu beitragen, eine führende Netzwerkleistung und Skalierbarkeit bereitzustellen, die für KI-Anwendungen der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung sind. Durch die Nutzung des hochmodernen Netzwerks von Tata Communications wird AWS indische Unternehmen noch besser in die Lage versetzen, Gen-AI-Anwendungen zu entwickeln und KI-Modelle mit beispielloser Geschwindigkeit und Effizienz zu trainieren. Das Netzwerk wird Expressrouten mit extrem geringer Latenz bieten und so eine nahtlose Datenübertragung und Verarbeitungsleistung gewährleisten, die für rechenintensive KI- und ML-Workloads unerlässlich sind.

„Diese Zusammenarbeit ist unser bislang größtes nationales Fernverbindungsprogramm und unterstreicht die einzigartige Fähigkeit von Tata Communications, komplexe Projekte mit hohem Kapazitätsbedarf und skalierbaren Netzwerklösungen zu unterstützen", so Genius Wong, Executive Vice President, Core and Next-Gen Connectivity Services und Chief Technology Officer bei Tata Communications. „KI verändert weltweit ganze Branchen, und unsere Zusammenarbeit mit AWS verschafft uns in Indien eine Vorreiterrolle in dieser Revolution. Gemeinsam schaffen wir ein Netz, das nicht nur den aktuellen Anforderungen gerecht wird, sondern auch die Bedürfnisse von morgen voraussieht. Durch den Aufbau einer maßgeschneiderten Netzwerklösung läuten wir in Indien das Zeitalter der KI ein und festigen unsere Position als langfristiger Partner der Wahl für globale Technologieführer."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tata Communications beim Aufbau eines hochmodernen Netzwerks in Indien", so Jesse Dougherty, Vice President für Network Edge Services bei Amazon Web Services. „Die Infrastruktur ist darauf ausgelegt, die datenintensivsten Workloads wie 5G, generative KI und Hochleistungsrechner zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit Tata Communications können unsere Kunden in Indien nun noch besser von Cloud- und generativer KI profitieren und so das Wachstum der schnell expandierenden digitalen Wirtschaft Indiens vorantreiben."

