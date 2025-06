KALEIO

KALEIO für Mädchen (und den Rest der Welt) stellt französische Ausgabe ein - neuer Fokus auf DACH-Region

Bild-Infos

Download

Das Magazin KALEIO für Mädchen (und den Rest der Welt) stellt französische Ausgabe ein – Fokus künftig auf deutschsprachigem Raum

Basel, 10. Juni 2025 – Das Schweizer Magazin KALEIO gibt bekannt, seine französischsprachige Ausgabe einzustellen. Die Entscheidung erfolgt nach sorgfältiger Abwägung wirtschaftlicher und struktureller Herausforderungen, mit denen das unabhängige Magazin konfrontiert ist.

KALEIO für Mädchen (und den Rest der Welt) ist bekannt für seine Ausrichtung auf Empowerment und Diversität. Es setzt auf umweltfreundlichen Druck, hochwertige und werbefreie Inhalte sowie faire Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden. Diese Qualitätsstandards verursachen jedoch erhebliche Kosten, die im kleinen Markt der französischsprachigen Schweiz nicht mehr gedeckt werden können.

Stimmen von Mädchen und Frauen zunehmend marginalisiert

Die Einstellung der französischen Ausgabe erfolgt in einer Zeit, in der weltweit Diversitätsprogramme unter Druck stehen und Stimmen von Mädchen und Frauen zunehmend marginalisiert werden. KALEIO sieht sich weiterhin in der Verantwortung, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Mit Beiträgen aus den Bereichen Psychologie, Umwelt, Wissenschaft und Gesellschaft, kombiniert mit Tipps zu Apps, Büchern und DIY-Ideen, bietet es deshalb eine Welt voller Inspiration.

Es fördert Mädchen jenseits aller Rollenerwartungen und zeigt die Welt, wie sie wirklich ist – vielfältig, komplex und gestaltbar. Es nimmt Mädchen ernst, greift Fragen zu Körper, Gesellschaft, Gerechtigkeit, Freundschaft und Zukunft auf und bestärkt sie darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. KALEIO inspiriert dazu, neugierig zu bleiben, mutig zu sein und die Welt aktiv mitzugestalten.

Einzigartig im deutschsprachigen Raum

Das Magazin richtet seinen Fokus nun verstärkt auf die deutschsprachige Ausgabe und setzt alles daran, das Angebot für Mädchen in der Deutschschweiz, in Deutschland und Österreich aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Mit diesem Schritt bekräftigt KALEIO sein Engagement für die Förderung von Vielfalt und die Stärkung weiblicher Stimmen im deutschsprachigen Raum.

KALEIO – Das Magazin für Mädchen (und den Rest der Welt) auf einen Blick

KALEIO ist ein einzigartiges Mädchenmagazin im deutschsprachigen Raum mit einer klaren Ausrichtung auf Empowerment, Nachhaltigkeit und Werbefreiheit. KALEIO wird herausgegeben von einem kleinen, unabhängigen Redaktionsteam aus Frauen, die eine gemeinsame Vision teilen: Mädchen sollen mitdenken, mitreden, mitgestalten. Das Magazin arbeitet gemeinnützig und nicht kommerziell – getragen von Engagement, Förderbeiträgen, Spenden und jeder einzelnen Abo-Bestellung.

KALEIO: 6 x jährlich, 64 Seiten, im Jahresabo: 19.90 CHF pro Ausgabe

6 x jährlich, 64 Seiten, im Jahresabo: 19.90 CHF pro Ausgabe Abopreise: Schnupperabo: 39 CHF, Jahresabo: 117 CHF, 2-Jahresabo: 199 CHF

Schnupperabo: 39 CHF, Jahresabo: 117 CHF, 2-Jahresabo: 199 CHF Empfohlenes Lesealter : 8 bis 13 Jahre

: 8 bis 13 Jahre Nachhaltigkeit: Nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards gedruckt

Nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards gedruckt Aktuell: In der aktuellen Ausgabe «Bereit? Los!» dreht sich anlässlich der Fussball-EM der Frauen alles um das Thema Sport

In der aktuellen Ausgabe «Bereit? Los!» dreht sich anlässlich der Fussball-EM der Frauen alles um das Thema Sport Zur Leseprobe: https://kaleiomag.ch/leseprobe/

https://kaleiomag.ch/leseprobe/ Shop: https://kaleiomag.ch/shop/

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit den Gründer:innen von KALEIO. Bitte beachten Sie bei der Nutzung des beigefügten Bildmaterials die Nutzungsrechte. Über ein Belegexemplar oder einen Link bei einer Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen!

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an:

Marta Kosińska, KALEIO | Für Mädchen (und den Rest der Welt) | Oekolampadstrasse 8 | 4055 Basel | Tel. KALEIO Büro: + 41 78 306 99 82 | E-Mail: presse@kaleiomag.ch Magazin | Wissensportal | Schule | Nachwuchsförderung