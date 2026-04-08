Viterma AG

Viterma feiert 40.000 umgesetzte Wohlfühlbäder Die Badexperten laden zur gemeinsamen Hausmesse

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Die Hausmesse findet am 24. und 25. April von 9 bis 17 Uhr statt · Viele Viterma Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen teil · Zur Feier von 40.000 renovierten Badezimmern wird eine Badsanierung im Wert von 40.000 € verlost · Weitere Infos: www.viterma.com/hausmesse

Mit einem innovativen und nachhaltigen Sanierungskonzept sowie hochwertigen Produkten aus eigener Fertigung hat Viterma den Bädermarkt revolutioniert. Die Badlösungen umfassen neben der kompletten Renovierung des Badezimmers auch beliebte Teilbadsanierungen, bei denen

beispielsweise die alte Badewanne oder Dusche mit hohem Einstieg durch eine barrierefreie Viterma Dusche ersetzt wird. Nun baut das Unternehmen seine Position als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich weiter aus und feiert mit 40.000 renovierten Badezimmern einen neuen Meilenstein.

Zur Feier dieses Meilensteins veranstalten die Badexperten von Viterma am 24. und 25. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr, eine gemeinsame Hausmesse an zahlreichen Viterma Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Interessierte haben vor Ort die Möglichkeit, sich über die hochwertigen Badlösungen des Unternehmens zu informieren und die Qualitätsartikel aus eigener Fertigung kennenzulernen. Natürlich stehen die Badexperten von Viterma auch während der Hausmesse für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung. Interessierte können zudem am großen Gewinnspiel teilnehmen, bei dem eine komplette Badsanierung im Wert von 40.000 € verlost wird.

Die barrierefreie Viterma Dusche besteht aus einem rutschhemmenden Material und bietet selbst mit nassen Füßen einen sicheren Stand. Selbstverständlich lassen sich auf Wunsch auch ein Duschsitz oder Haltegriffe integrieren. Badezimmer von Viterma sind besonders langlebig und sehen auch nach langer Zeit noch gut aus. Durch die fugenlose Gestaltung sind Viterma Bäder absolut pflegeleicht. Zudem hat auch Schimmelbildung keine Chance mehr. Die Viterma Kundschaft profitiert von kurzen Umbauzeiten, nur einem Ansprechpartner, 10 Jahren Garantie sowie einer Badrenovierung zum Festpreis.

Informationen zu Viterma

Viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badrenovierungen in einzigartiger

Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badlösungen und rutschhemmende sowie fugenlose Materialien. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen in Österreich, der Schweiz und Deutschland, die Wert auf schimmelfreie, langlebige und besonders pflegeleichte Materialien legen. Bislang wurden bereits mehr als 40.000 Bäder mit dem Viterma-System renoviert.

Pressekontakt:

Viterma AG Markus Pytlik Wiesentalstrasse 3, CH-9425 Thal Tel. CH: +41 (0) 71 520 35 23 | E-Mail: markus.pytlik@viterma.com