Yayoi Kusama am EuroAirport: Towerbanner macht Ausstellung in der Fondation Beyeler weithin sichtbar

Seit heute ziert ein weithin sichtbares Banner mit einem ikonischen Werk von Yayoi Kusama den Tower des EuroAirport. Mit dem leuchtend gelben Kürbismotiv wird die aktuelle Ausstellung der international gefeierten japanischen Künstlerin in der Fondation Beyeler in Riehen aufgegriffen – und über den Flughafen einem internationalen Publikum präsentiert.

Mit der Platzierung des Towerbanners möchte der EuroAirport die kulturelle Vielfalt in der Region sichtbar machen und stärken. Mit der Bereitstellung der prominenten Towerfläche unterstreicht er sein Engagement für die Kulturförderung und schafft eine ideale Möglichkeit, Kunst einem breiten Publikum zugänglich zu machen und kulturelle Verbindungen über die Landesgrenzen hinweg zu fördern. Künftig möchte der EuroAirport den Tower verstärkt für kulturelle Projekte im Dreiländereck nutzen.

Das gewählte Sujet – ein Kürbis mit markantem Punktmuster – gehört zu den bekanntesten Werken Yayoi Kusamas und steht exemplarisch für ihre unverwechselbare Bildsprache. Es ist zugleich lebendig, einprägsam und von starker Symbolkraft. Der EuroAirport freut sich, mit diesem Beitrag die Ausstellung in der Fondation Beyeler in den öffentlichen Raum zu tragen.

Die Ausstellung «Yayoi Kusama» ist vom 12. Oktober 2025 bis zum 26. Januar 2026 in der Fondation Beyeler zu sehen.

Weitere Informationen über die Ausstellung: Yayoi Kusama

Weitere Informationen über den EuroAirport: www.euroairport.com

