EuroAirport und Dufry übergeben Spendenscheck aus Charity Water-Projekt an Stiftung für krebskranke Kinder

Am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg fand heute die Übergabe des aktuellen Spendenschecks aus dem gemeinsamen Projekt Charity Water statt. Seit dem Verkaufsstart 2018 engagieren sich der EuroAirport und Dufry zusammen mit der Stiftung für krebskranke Kinder für schwerkranke Kinder in der Region. Für die Periode Januar 2024 bis Juni 2025 kamen dank des Verkaufs von Charity Water eindrückliche EUR 347'000 zusammen. Damit konnte die Stiftung am EuroAirport bis heute insgesamt EUR 995'988 an Spenden entgegennehmen.

Die Stiftung für krebskranke Kinder betont die Bedeutung der Partnerschaft: „Die über Charity Water gesammelte Spendensumme ist für unsere Stiftung von elementarer Bedeutung. Sie erlaubt uns, krebskranken Kindern in und um Basel sowie ihren Familien gezielt Entlastung zu ermöglichen – durch finanzielle Direkthilfe, psycho-onkologische Begleitung, Forschungsprojekte und Aktivitäten, die Lebensqualität während und nach der Therapie schenken. Unser Dank gilt dem EuroAirport, Dufry und allen Reisenden für dieses starke Zeichen der Solidarität."

Auch der EuroAirport würdigt das Engagement: „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit Dufry und unseren Passagieren einen wichtigen Beitrag für die Stiftung für krebskranke Kinder leisten können. Das Ergebnis zeigt eindrücklich, wie viel erreicht werden kann, wenn sich Partner zusammentun und Reisende solidarisch handeln.“, sagt Tobias Markert, Flughafendirektor des EuroAirport.

Mit dem Charity Water-Projekt leisten der EuroAirport, Dufry und alle Reisenden einen wichtigen Beitrag, um Familien in einer besonders schwierigen Lebenslage zu unterstützen und die wertvolle Arbeit der Stiftung für krebskranke Kinder langfristig zu ermöglichen.

Weitere Informationen über den EuroAirport finden Sie unter www.euroairport.com

