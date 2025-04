RTLZWEI

"Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten": Feierlichkeiten und eine Notfall-Baumfällung

Sommerfest in der Kleingartenanlage Mannheim-Süd

Notfall: Alex und Uwe fällen einen zur Hälfte umgestürzten Baum

Neue Folgen, Montag, 28.04., bis Freitag, 02.05., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

In der Kleingartenanlage Mannheim-Süd steht das jährliche Sommerfest vor der Tür. Die Vorfreude ist groß, doch bis zur großen Party muss noch einiges vorbereitet werden. Auch Enikö und Wendelin feiern gerne im Garten. Dafür bauen sie sich eine Bar aus alten Paletten. Nach einem Gewitter müssen Alex und Uwe zu einem Notfall ausrücken, denn ein Baum ist umgestürzt. Die neuen Folgen von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" sind immer montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Die Vorbereitungen für das jährliche Sommerfest der Kleingartenanlage Mannheim-Süd laufen auf Hochtouren. Viele Helfer bringen sich ein, um das Zelt, die Bierbankgarnituren sowie Essens- und Getränkestände aufzubauen. Vorsitzender Alex delegiert seine Helfer und schaut regelmäßig zur Kontrolle vorbei. Seine Frau Bianca bringt sich ein und pflanzt ein paar Blumen zur Dekoration. Zusätzlich ist ein DJ geplant, der für gute Stimmung sorgen soll. Alex wagt sich zwischendurch auch an das Mischpult und versorgt die Gäste mit Partymusik. Wird das Fest ein Erfolg?

Notfall in der Kleingartenanlage Mannheim-Süd! Nach einem heftigen Gewitter ist ein Baum zur Hälfte umgestürzt. Alex und Uwe rücken an, um diesen ganz zu fällen und weiteren Schaden vorzubeugen. Es liegt noch viel Arbeit vor den beiden, aber mit guter Laune und Teamarbeit geht alles gleich viel leichter von der Hand.

Die Parzellen der Gärtner bieten sich nicht nur zur Bepflanzung an, sondern auch um Feiern auszurichten. Das wissen auch Enikö und Wendelin und bauen sich eine Bar aus alten Paletten. Dabei passiert den beiden ab und zu auch einmal ein Missgeschick, aber am Ende ist die Bar fertig und die Hobbygärtner sind stolz auf ihre Leistung.

Die Sendung wird von UFA Show & Factual produziert. Ausstrahlung montags bis freitags, um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten":

Ab in die Schrebergärten! Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" aus Mannheim erzählt die schönsten Geschichten aus der Welt der Kleingartenanlagen. Eine bunte Truppe an "Streber-Gärtnern" arbeitet mit viel Herzblut an blühenden Gärten und Freizeitoasen. In jeder Folge ist zu sehen, wie die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner sich gegenseitig unterstützen und mit kleinen und großen Problemen umgehen. Denn eines verbindet sie alle: die Liebe zur Natur und die Freude an der Gartenarbeit.