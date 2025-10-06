Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Einführung des neuen Entry-Exit-Systems der EU ab dem 12. Oktober 2025

Ein Dokument

Am 12. Oktober 2025 nimmt die Europäische Union das neue Entry-Exit-System (EES) in Betrieb. Dieses europaweite System erfasst die Ein- und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen im Schengen-Raum, um Sicherheit und Effizienz an den Grenzen zu erhöhen. Für den EuroAirport gilt: Die grosse Mehrheit der Passagiere ist nicht betroffen. EU-Bürgerinnen und -Bürger, Schweizer Reisende sowie Personen mit gültigem Aufenthaltstitel in der EU oder in der Schweiz können weiterhin wie gewohnt reisen. Dank der schrittweisen Einführung sollten sich die Auswirkungen auf die Wartezeiten insgesamt in Grenzen halten. Während der ersten Zeit kann es jedoch zu Spitzenzeiten zu Verzögerungen kommen, denen der EuroAirport gemeinsam mit den Behörden mit gezielten Massnahmen begegnet.

Umsetzung am EuroAirport

In Zusammenarbeit mit den zuständigen Grenzbehörden hat der EuroAirport die erforderlichen Anpassungen vorbereitet:

Die Grenzbehörden haben spezielle Erfassungsstationen für biometrische Daten (digitale Fingerabdrücke und Gesichtsbilder) zur Verfügung gestellt und die Kontrollinfrastruktur angepasst.

Der EuroAirport seinerseits setzt ein Begleitkonzept um, das den Einsatz von Floorwalkern, eine verstärkte Beschilderung und Information vor Ort sowie die Bereitstellung von Online-Informationen umfasst.

Was Reisende erwartet

Durch die von der EU beschlossene schrittweise Einführung sollten sich Wartezeiten im Allgemeinen in Grenzen halten.

Während der ersten Wochen kann es jedoch insbesondere zu Spitzenzeiten zu längeren Wartezeiten kommen. Der EuroAirport arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um den Passagierfluss möglichst effizient zu gestalten.

Weitere Informationen zum EES finden Reisende auf der Webseite der EU: FAQ zum Entry-Exit-System.

Kontakt:

EuroAirport

Manuela Witzig

Leiterin Kommunikation und Public Affairs

Postfach

CH-4030 Basel

+41 (0)61 325 35 45

Pikett (am Wochenende): +33 (0)6 32 63 37 87

media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex